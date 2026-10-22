EQS-News: naoo vollendet Kingfluencers-Integration und stellt Weichen für nächste Wachstumsphase

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naoo vollendet Kingfluencers-Integration und stellt Weichen für nächste Wachstumsphase



22.10.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gemeinsamer Standort in Zürich, integrierte Funktionen und neue Wachstumsprojekte bilden die Basis für die nächste gemeinsame Phase

Zug/Zürich, 22. Oktober 2026 – Die naoo AG schliesst die Integration von Kingfluencers in die naoo Gruppe ab. Der Integrationsprozess begann mit der Akquisition von Kingfluencers im März 2025 und findet Ende Oktober mit dem Bezug des gemeinsamen Standorts in Zürich seinen Abschluss.

Seit der Akquisition wurden die beiden Unternehmen schrittweise organisatorisch und operativ zusammengeführt. Gemeinsame Funktionen wurden insbesondere in den Bereichen Finance, Commercial und People etabliert. Zuletzt wurden zudem gemeinsame Wachstumsinitiativen gestartet, welche die naoo Plattform mit dem Creator-Netzwerk, den Kundenbeziehungen und den kommerziellen Fähigkeiten von Kingfluencers verbinden.

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Ende Oktober beziehen die operativen Teams von naoo und Kingfluencers gemeinsame Büroräumlichkeiten an der Molkenstrasse 15, direkt am geschichtsträchtigen Zürcher Helvetiaplatz, in unmittelbarer Nähe des Volkshauses und der Europaallee. Mit dieser räumlichen Zusammenführung findet der Integrationsprozess seinen sichtbaren Abschluss. Der Hauptsitz der naoo AG bleibt unverändert in Zug.

Mit diesem Abschluss der Integration hat Gregor Doser entschieden, seine operative Verantwortung an das bestehende Führungsteam zu übergeben und aus den Geschäftsleitungen der naoo AG und der Kingfluencers AG auszuscheiden. Gregor Doser und naoo führen derzeit Gespräche über eine mögliche künftige strategische Beratertätigkeit.

Doser stiess im Mai 2025, kurz nach der Akquisition von Kingfluencers, zur Gruppe und war seither als Chief Commercial Officer und Managing Director von Kingfluencers sowie als Mitglied der Geschäftsleitung der naoo AG tätig. In dieser Funktion hat er die kommerzielle Weiterentwicklung von Kingfluencers und insbesondere die Integration des Unternehmens in die naoo Gruppe massgeblich vorangetrieben.

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«Gregor hat den Integrationsprozess mit grosser Umsicht und strategischer Klarheit vorangetrieben und wesentlich dazu beigetragen, Kingfluencers und naoo zusammenzuführen. Wir danken ihm herzlich für seinen grossen Einsatz und die sorgfältige Übergabe an das operative Team und wünschen ihm für seine nächste berufliche Etappe alles Gute», sagt Thomas Wolfensberger, Verwaltungsratspräsident der Kingfluencers AG und Founder & Strategic Advisor der naoo AG.

Gregor Doser ergänzt: «Nach der Zusammenführung der Teams und Geschäftsfelder ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, das operative Steuer an das eingespielte Führungsteam zu übergeben. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und freue mich darauf, die weitere Entwicklung der Gruppe zu verfolgen.»

Ebenfalls aus der Geschäftsleitung der naoo AG ausscheiden wird Gabriel Höhener. Im Zuge der Weiterentwicklung der Organisation wurden die Produktverantwortlichkeiten bei Dr. David Liu konsolidiert.

Gabriel Höhener ist seit 2022 für naoo tätig und war zuletzt als Chief Product & Technology Officer sowie als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. In dieser Funktion verantwortete er die technische Produktentwicklung und hat wesentlich zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der naoo Plattform beigetragen. In einer prägenden Entwicklungsphase hat er wichtige Grundlagen für das heutige Produkt geschaffen und dessen Entwicklung massgeblich mitgestaltet. naoo dankt Gabriel Höhener für seinen grossen persönlichen Einsatz, seinen wichtigen Beitrag zum Aufbau der Plattform und die langjährige Zusammenarbeit.

Mit dem Abschluss der Integration richtet die naoo Gruppe ihren Fokus verstärkt auf die Skalierung ihrer gemeinsamen Wachstumsinitiativen und den strategischen Ausbau der naoo Plattform. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt dabei auf der Erweiterung des Entertainment- und Streaming-Angebots naoo Play, das mit neuen digitalen Unterhaltungsformaten, insbesondere Vertical Short Dramas, zusätzliche Zielgruppen erschliessen und die Nutzeraktivität steigern soll. Parallel dazu werden die bestehenden Social-Media-, Community- und Gamification-Funktionen sowie die naoo Worlds weiterentwickelt. Das umfangreiche Creator-Netzwerk, die Kundenbeziehungen und die Vermarktungskompetenz von Kingfluencers bieten dabei wertvolle Synergien, um die Reichweite der Plattform zu erhöhen, neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschliessen und das Wachstum beider Unternehmen voranzutreiben.





Über naoo

naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion.

Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).



Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10