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Änderung im Übernahmeangebot für die Berentzen-Gruppe: Sazerac erhöht den Angebotspreis auf 6,65 Euro je Aktie – Mindestannahmeschwelle gestrichen



19.11.2026 / 15:22 CET/CEST

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Pressemitteilung Nr. 17/2026

Änderung im Übernahmeangebot für die Berentzen-Gruppe

Sazerac erhöht den Angebotspreis auf 6,65 Euro je Aktie – Mindestannahmeschwelle gestrichen

Haselünne, 19. November 2026 – Die Sazerac Germany Holding GmbH, eine Tochtergesellschaft der Sazerac Company, Inc. mit Sitz in den USA, hat ihr laufendes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) angepasst und den Angebotspreis von 5,55 Euro auf 6,65 Euro je Aktie erhöht. Dies entspricht einer Prämie von rund 101 % auf den unbeeinflussten, volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie in XETRA während der letzten drei Monate vor dem 16. September 2026. Gleichzeitig wird die Mindestannahmeschwelle (zuvor 50 % aller Aktien der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft plus eine Aktie) gestrichen.

„Als Vorstand hatten wir gemeinsam mit dem Aufsichtsrat zuvor erklärt, dass wir das Interesse von Sazerac an unserer Unternehmensgruppe sehr begrüßen“, erklären Oliver Schwegmann und Ralf Brühöfner, Vorstand der Berentzen-Gruppe, gemeinsam und führen weiter aus: „Wir freuen uns, dass der Angebotspreis aus Aktionärssicht noch attraktiver wird.“

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Vorstand und Aufsichtsrat hatten den Aktionären in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme vom 3. November 2026 die Annahme des Angebots empfohlen. Zur Änderung des Angebots werden Vorstand und Aufsichtsrat gemäß ihren gesetzlichen Pflichten in den kommenden Tagen eine darauf bezogene weitere gemeinsame begründete Stellungnahme abgeben und veröffentlichen.

Durch die Änderung der Angebotsbedingungen verlängert sich die Annahmefrist für das Übernahmeangebot um zwei Wochen. Diese endet nunmehr am 4. Dezember 2026 um 24:00 Uhr (MEZ). Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, müssen sich mit ihrer jeweiligen Depotbank in Verbindung zu setzen, um ihre Aktien anzudienen. Für alle bereits angedienten Aktien wird der neu festgelegte Preis gezahlt.

Über die Berentzen-Gruppe:

Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse – von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Tel. +49 (0) 5961 502 215

pr@berentzen.de

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