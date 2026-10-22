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EQS-News: Neue Maßstäbe für Tests von Raketentriebwerken: Projekt Eu-BEST erfolgreich abgeschlossen

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EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Neue Maßstäbe für Tests von Raketentriebwerken: Projekt Eu-BEST erfolgreich abgeschlossen

22.10.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mainz, 22. Oktober 2026. Mit dem Aufbau und der finalen Abnahme des gesamten Prüfstandes am Standort der OHB Digital Connect in Mainz wurde das Projekt Eu-BEST (European Bench for Engine and Stage Testing) erfolgreich abgeschlossen. Das am 1. November 2023 gestartete Projekt wurde im Rahmen des Programms Horizon Europe mit 4,96 Millionen Euro durch die Europäische Union gefördert. Der Projektabschluss fand unter Beteiligung von Vertretern der Europäischen Kommission, der Europäischen Weltraumorganisation ESA, der französischen Weltraumagentur CNES, des DLR und der Projektpartner statt.

Angesichts der wachsenden Zahl europäischer Trägerraketenprogramme und des steigenden Bedarfs an Raketenstarts für den Aufbau großer Satellitenkonstellationen gewinnt der Zugang zu leistungsfähigen Testinfrastrukturen zunehmend an Bedeutung. Entwicklungs-, Qualifikations- und Abnahmetests sind essenzielle Bestandteile der Trägerraketenentwicklung und haben maßgeblichen Einfluss auf Kosten, Zeitpläne und Markteinführung neuer Systeme. Effiziente, flexibel einsetzbare Prüfstände sind daher ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Raumfahrtindustrie und die Sicherung eines unabhängigen europäischen Zugangs zum All.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen von Eu-BEST ein interoperabler, modularer und mobiler Prüfstand entwickelt, der an unterschiedlichen Standorten und für verschiedene Trägersysteme eingesetzt werden kann.

Koordinator des Projektes war Eiffage Énergie Systèmes – Clemessy (Frankreich), während die technische Leitung für das Systemdesign des Prüfstands bei SpaceDreams (Frankreich) lag.
Die OHB Digital Connect brachte ihre umfassende Expertise im Bereich Bodensegmente für Trägerraketen ein und verantwortete die Entwicklung und Umsetzung der mechanischen Strukturen des Prüfstands.Eine Besonderheit ist dabei das eigens für das Projekt entwickelte Schubmesssystem. Es erfasst nicht nur den Schub in Echtzeit, sondern bestimmt zugleich dessen exakte Richtung. Damit geht die Lösung deutlich über die Leistungsfähigkeit konventioneller Schubmesssysteme in Testständen für Raketentriebwerke hinaus. Die präzisen Messdaten ermöglichen eine schnellere und fundiertere Auswertung der Testergebnisse und tragen dazu bei, Qualifizierungs- und Abnahmeprozesse deutlich zu verkürzen.

Ergänzt wurde das Konsortium durch weitere Partner aus Spanien und Irland mit Kompetenzen in den Bereichen Systemintegration, Testbetrieb und Infrastrukturentwicklung.

Mit dem erfolgreichen Abschluss von Eu-BEST wurde die Grundlage für eine neue Generation standardisierter Testinfrastrukturen geschaffen. Das Projekt trägt damit dazu bei, Engpässe bei Testkapazitäten für europäische Trägerraketen abzubauen und Entwicklungsprozesse effizienter zu gestalten. Gleichzeitig stärkt Eu-BEST die technologische Souveränität Europas und schafft wichtige Voraussetzungen, um den steigenden Bedarf an Startdienstleistungen für institutionelle und kommerzielle Missionen künftig zuverlässig bedienen zu können.

Disclaimer

Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union im Programm Horizon Europe gefördert.

Kontakt:

Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
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28359 Bremen
Deutschland
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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