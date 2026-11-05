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EQS-News: Neun Monate 2026: 11880 Solutions AG steigert EBITDA und stärkt Basis für künftiges Wachstum

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11 88 0 Solutions AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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EQS-News: 11 88 0 Solutions AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Neun Monate 2026: 11880 Solutions AG steigert EBITDA und stärkt Basis für künftiges Wachstum

05.11.2026 / 08:00 CET/CEST
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Essen, 5. November 2026 – Die 11880 Solutions AG hat ihre Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 verbessert: Das EBITDA stieg zum 30. September 2026 auf 2,4 Millionen Euro nach 2,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag mit 37,2 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 40,3 Millionen Euro.

„Wir haben in den vergangenen Monaten wichtige Weichen für die Zukunft gestellt und zentrale Prozesse neu ausgerichtet. Damit schaffen wir die Grundlage, um unsere Marktposition weiterzuentwickeln und neue Wachstumspotenziale zu erschließen. Dass wir trotz der laufenden Veränderungen unsere Profitabilität steigern konnten, unterstreicht die Wirksamkeit unserer Maßnahmen und stimmt uns zuversichtlich für die nächsten Schritte“, sagt Martin Walter, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.

Das Digitalgeschäft trug 30,3 Millionen Euro zum Gesamtumsatz bei (9 Monate 2025: 32,9 Millionen Euro). Das EBITDA in diesem Segment stieg auf 2,7 Millionen Euro und lag damit um 12,5 Prozent über Vorjahr (9 Monate 2025: 2,4 Millionen Euro). Im Segment Telefonservices lag der Umsatz mit 6,9 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 7,3 Millionen Euro. Das EBITDA belief sich auf minus 0,3 Millionen Euro gegenüber minus 0,2 Millionen Euro im Vorjahr. Ursache waren saisonale Schwankungen bei einem Großkunden der Call Center Services.

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„Wir richten unseren Blick konsequent nach vorn. In den kommenden Wochen bringen wir neue Produkte wie beispielsweise Werbung in KI-Anwendungen in den Markt. Weitere Angebote gehen in die Testphase. So erschließen wir zusätzliche Zielgruppen und eröffnen uns neue Wachstumschancen. Wir erwarten, dass diese Angebote ihren Umsatzbeitrag mit zunehmender Marktetablierung entwickeln. Parallel dazu finalisieren wir unsere Strategie 2030 und setzen sie sukzessive um. Unser Ziel ist es, Umsatz und Produktivität nachhaltig zu steigern und Marktpotenziale konsequent zu nutzen“, sagt Martin Walter.

 

Den Neun-Monats-Bericht 2026 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte

 

 


Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 11 88 0 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
Telefon: 0201-80990
E-Mail: info@11880.com
Internet: www.11880.com
ISIN: DE000A41YFQ4, DE0005118806, ,
WKN: 511880, 511880
Indizes: Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200VWMMJ6ZN48DH82
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2428624  05.11.2026 CET/CEST

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