EQS-News: NFON  für Innovationskraft und KI-Transformation ausgezeichnet: NFON zählt zu den innovativsten Mittelstandsunternehmen Deutschlands

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Sonstiges

NFON für Innovationskraft und KI-Transformation ausgezeichnet: NFON zählt zu den innovativsten Mittelstandsunternehmen Deutschlands



29.06.2026 / 14:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung NFON für Innovationskraft und KI-Transformation ausgezeichnet: NFON zählt zu den innovativsten Mittelstandsunternehmen Deutschlands



München, 29. Juni 2026 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, wurde mit dem TOP 100-Preis 2026 als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Die unabhängige wissenschaftliche Bewertung würdigt die Leistungen der NFON AG bei der Transformation der Businesskommunikation durch künstliche Intelligenz. Sie attestiert NFON zudem ein Innovationsmanagement, das international Maßstäbe* setzt. Andreas Wesselmann, Chief Executive Officer der NFON AG und Jana Richter, Executive Vice President Engineering, AI & Innovation, nahmen die Auszeichnung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Heidelberg aus den Händen von Christian Wulff, Bundespräsident a. D., entgegen.



Während Businesskommunikation lange Zeit vor allem auf Erreichbarkeit und Sprachübertragung ausgerichtet war, verändert künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren, Wissen nutzen und mit ihren Kunden interagieren, grundlegend. Sie entwickelt sich von einem reinen Kommunikationskanal zu einer intelligenten Schnittstelle zwischen Menschen, Informationen und Geschäftsprozessen. Das ist ein Wandel, der etablierte Marktstrukturen zunehmend disruptiv verändert.



KI als Kern der Innovationsstrategie

Mit der Strategie NFON Next 2027 hat NFON einen verbindlichen Fahrplan geschaffen, um Prioritäten klar zu setzen, Ressourcen fokussiert einzusetzen und Innovationen in skalierbare Geschäftsmodelle zu überführen. Künstliche Intelligenz bildet den zentralen Bestandteil der Innovations- und Wachstumsstrategie und prägt daher die strategische Weiterentwicklung von NFON maßgeblich. Ziel ist es, NFON als führenden Anbieter und verlässlichen Partner für KI-gestützte Businesskommunikation in Europa zu etablieren.



Ein entscheidender Schritt auf diesem Weg war die Übernahme des Conversational-AI-Spezialisten botario. Damit schuf NFON die Grundlage für den Aufbau eigener KI-Kompetenzen und beschleunigte die Transformation von einem Anbieter für Cloud-Telefonie hin zu einem Unternehmen, das künstliche Intelligenz konsequent in den Mittelpunkt seiner Produkt- und Technologieentwicklung stellt. Die frühzeitige Investition in KI-Technologien ermöglicht es NFON heute, Innovationen schneller in marktrelevante Lösungen zu überführen und neue Maßstäbe für intelligente Businesskommunikation zu setzen.



KI schafft Mehrwert für alle

Für NFON ist künstliche Intelligenz dabei kein Selbstzweck. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Kommunikation produktiver zu gestalten, Geschäftsprozesse stärker zu automatisieren und neue Wertschöpfungspotenziale entlang der gesamten Kundenkommunikation zu erschließen. Der Einsatz von KI schafft Mehrwert für Kunden und stärkt zugleich die Leistungsfähigkeit des Unternehmens durch höhere Produktivität, bessere Skalierbarkeit und zusätzliche Wachstumschancen.



Die Ergebnisse dieser Entwicklung zeigen sich heute im KI-gestützten Produktportfolio von NFON. Basierend auf einer selbst entwickelten KI-Kommunikationsplattform, proprietären KI-Modellen zur Sprachverarbeitung und intelligenten Lösungen zur Automatisierung von Kommunikation übersetzt NFON seine KI-Strategie mit Anwendungen wie AI Essentials, Nia und Nia FrontDesk in konkrete Produkte und integriert künstliche Intelligenz direkt in die Kommunikations- und Serviceprozesse seiner Kunden. Die Verbindung von Cloud-Telefonie, Conversational AI und intelligenten Assistenzfunktionen eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten, Informationen nutzbar zu machen, Prozesse effizienter zu gestalten und Kundeninteraktionen gezielt entlang der gesamten Customer Journey weiterzuentwickeln. Damit zählt NFON zu den Innovationstreibern, die die Grenzen klassischer Businesskommunikation neu definieren.



Europäische Werte als Innovationsfaktor und Wettbewerbsvorteil

NFON ist ein europäischer Anbieter aus Überzeugung und von Grund auf. Die Cloud-Infrastruktur, der Fokus auf Datensouveränität sowie die konsequente Ausrichtung auf Anforderungen des Marktes schaffen Vertrauen und Verlässlichkeit in einem Umfeld, in dem Sicherheit, regulatorische Stabilität und digitale Souveränität zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese Faktoren stärken die Wettbewerbsposition von NFON und schaffen die Grundlage für nachhaltige Innovation. Der Anspruch des Unternehmens ist es, technologische Entwicklungen frühzeitig aufzugreifen, in marktrelevante Lösungen zu übersetzen und als europäischer Vorreiter die Zukunft der Businesskommunikation mitzugestalten.



„Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln. Die nächste Generation unseres Marktes entsteht dort, wo Kommunikation, Automatisierung und künstliche Intelligenz nahtlos zusammenwirken. Denn Innovation entsteht nicht durch Abwarten, sondern durch die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Dieser Wandel bedeutet für uns, neue Maßstäbe für intelligente und vertrauensvolle Businesskommunikation zu setzen“, sagt Andreas Wesselmann. „Der TOP 100-Preis bestätigt unseren Kurs und würdigt vor allem die Leistung der Menschen bei NFON, die mit Innovationsfreude, Mut und Ideenreichtum jeden Tag daran arbeiten, messbaren Nutzen für unsere Kunden zu schaffen.“



*Die Analyse bestätigt ein außergewöhnlich starkes Management-Commitment für Innovation sowie eine klar definierte und konsequent umgesetzte Innovationsstrategie, in der Digitalisierung , künstliche Intelligenz und Cybersecurity fest verankert sind. Besonders hervorzuheben ist, dass NFON in allen vier Potenzialkategorien des Innovationsmanagements zur Spitzengruppe der zehn bestbewerteten Unternehmen zählt: innovationsförderndes Topmanagement, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation sowie Außenorientierung und Open Innovation.



Darüber hinaus bescheinigt die Bewertung NFON hochprofessionelle Innovationsprozesse mit systematischem Technologie-, Markt- und Wettbewerbsmonitoring, klaren Entscheidungsstrukturen, hoher organisatorischer Flexibilität, starker bereichsübergreifender Zusammenarbeit und dem intensiven Einsatz moderner Technologien einschließlich KI. Das Innovationsmanagement der NFON AG wurde dabei mit der Bestnote A+ bewertet und liegt über dem Durchschnitt der ausgezeichneten Unternehmen.



Mit dem TOP 100-Siegel 2026 zählt die NFON AG zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs liegt bei Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien.



Weitere Informationen: https://www.top100.de/nfon-ag-2026/

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Corporate Affairs & Investor Relations

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com



Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.



Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Größe.



Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten – darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo – entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.



Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation „Made in Europe“.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.nfon.com/en/.



Für Deutschland: https://corporate.nfon.com/de/.

Disclaimer

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.

29.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News Wer­bung Wer­bung