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EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 80 MW in Spanien

10.04.26 07:30 Uhr
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EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group erhält Auftrag über 80 MW in Spanien

10.04.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Option, das Projekt zukünftig auf eine Gesamtkapazität von 120 MW zu erweitern

Hamburg, 10. April 2026. Ende März hat die Nordex Group einen neuen Auftrag in Spanien mit einer Gesamtleistung von 80 MW erhalten. Ein Kunde hat für einen Windpark 13 Turbinen des Typs N175/6.X bestellt. Zusätzlich umfasst der Auftrag einen Premium Service der Anlagen, der sich über eine Dauer von 20 Jahren erstreckt.

Der Auftrag sieht darüber hinaus die Möglichkeit der Erweiterung des Windparks um zusätzliche 40 MW vor, wodurch das Projekt künftig auf eine Gesamtkapazität von 120 MW ausgebaut werden könnte.

Die Turbinen werden auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 112 Metern installiert. Die Errichtung der Windenergieanlagen startet voraussichtlich im Frühjahr 2027; die Turbinen sollen gegen Ende des Jahres in Betrieb genommen werden.

Francisco Cejudo, Vertriebsleiter Spanien, Nordex Group: „Mit dem Projekt, bei dem erneut unsere neue N175/6.X-Turbine zum Einsatz kommt, bauen wir unsere Position in Spanien aus und unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien im Land.“

Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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