EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 80 MW in Spanien
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Werbung
Werbung
Hamburg, 10. April 2026. Ende März hat die Nordex Group einen neuen Auftrag in Spanien mit einer Gesamtleistung von 80 MW erhalten. Ein Kunde hat für einen Windpark 13 Turbinen des Typs N175/6.X bestellt. Zusätzlich umfasst der Auftrag einen Premium Service der Anlagen, der sich über eine Dauer von 20 Jahren erstreckt.
Der Auftrag sieht darüber hinaus die Möglichkeit der Erweiterung des Windparks um zusätzliche 40 MW vor, wodurch das Projekt künftig auf eine Gesamtkapazität von 120 MW ausgebaut werden könnte.
Werbung
Werbung
Die Turbinen werden auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 112 Metern installiert. Die Errichtung der Windenergieanlagen startet voraussichtlich im Frühjahr 2027; die Turbinen sollen gegen Ende des Jahres in Betrieb genommen werden.
Francisco Cejudo, Vertriebsleiter Spanien, Nordex Group: „Mit dem Projekt, bei dem erneut unsere neue N175/6.X-Turbine zum Einsatz kommt, bauen wir unsere Position in Spanien aus und unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien im Land.“
Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Die Nordex Group im Profil
Werbung
Werbung
Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
10.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2305854
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2305854 10.04.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent