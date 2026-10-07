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EQS-News: Nordex Group erhält in der Türkei neue Aufträge über 389 MW

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EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group erhält in der Türkei neue Aufträge über 389 MW

07.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hamburg, 7. Oktober 2026. In den vergangenen Septemberwochen hat die Nordex Group in der Türkei – einem ihrer wichtigsten Märkte – mehrere neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 389 MW erhalten. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 56 Windenergieanlagen der Delta4000-Serie. Zu jedem Vertrag gehört außerdem ein mehrjähriger Service- und Wartungsvertrag, der eine hohe Anlagenverfügbarkeit sowie einen langfristig effizienten und zuverlässigen Betrieb unterstützt.

Jeder Anlagentyp und jede Konfiguration wurde entsprechend den spezifischen Windbedingungen, technischen Anforderungen und Standortmerkmalen des jeweiligen Projekts ausgewählt, einschließlich Energiespeicherung. Dieser maßgeschneiderte Ansatz unterstützt eine effiziente und zuverlässige Energieerzeugung an den verschiedenen Standorten.

Die Errichtung und Inbetriebnahme der Projekte soll entsprechend den jeweiligen Projektzeitplänen schrittweise ab 2027 bis 2028 erfolgen.

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Ender Özatay, Vice President Region Türkiye and Middle East der Nordex Group, sagt: „Diese neuen Aufträge unterstreichen das anhaltende Vertrauen unserer Kunden in Nordex und stärken unsere marktführende Position in der Türkei, einem unserer Schlüsselmärkte. Mit Anlagenkonfigurationen, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Standorts zugeschnitten sind, und umfassenden langfristigen Serviceverträgen unterstützen wir unsere Kunden dabei, zuverlässige und ertragsstarke Windenergieprojekte zu realisieren und die Ziele der Türkei beim Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.“

Die Namen der Kunden und Projekte werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

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Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900HVDYCUWVD0OE76
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Datum Rating Analyst
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets

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