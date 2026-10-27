EQS-News: Nordex Group liefert DenkerWulf Anlagen für 51-MW-Windpark in Schleswig-Holstein
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
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Hamburg, 27. Oktober 2026. Mit einem neuen Windenergieprojekt setzen die Nordex Group und DenkerWulf ihre Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein fort. Für den Windpark Bredenbek hat DenkerWulf neun Windenergieanlagen des Typs N149/5.X mit einer Gesamtleistung von 51,3 MW bei der Nordex Group bestellt. Der Beginn der Errichtung ist für Herbst 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme der ersten Anlage soll im Dezember 2027 erfolgen. Der Auftrag umfasst auch den Premium Service der Anlagen über 20 Jahre.
Der Windpark Bredenbek entsteht im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die neun N149/5.X werden mit einer Leistung von jeweils 5,7 MW und einer Nabenhöhe von 105 Metern errichtet.
Für DenkerWulf und Nordex ist Bredenbek ein weiteres gemeinsames Projekt. Erst Ende 2025 hatte Nordex Aufträge von DenkerWulf über insgesamt mehr als 122 MW für drei Windparks ebenfalls in Schleswig-Holstein erhalten.
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„Hinter jedem Windpark steckt eine intensive Planungs- und Entwicklungsphase. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Bredenbek nun den nächsten Schritt in Richtung Realisierung gehen. Mit Nordex haben wir einen Partner an unserer Seite, mit dem wir bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt haben. Daran möchten wir auch in Bredenbek anknüpfen" sagt Jann Peter Freese-Harelik, Projektmanager bei DenkerWulf.
Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group: „Jede zusätzliche Kilowattstunde, die wir mit Wind erzeugen, stärkt unsere Energiesouveränität und reduziert die Abhängigkeit von importierten Energieträgern. Mit Bredenbek setzen wir gemeinsam mit DenkerWulf genau hier an: mit leistungsfähiger Technologie, langjähriger Partnerschaft und einem klaren Fokus auf den weiteren Ausbau der Windenergie in Deutschland. Wir danken DenkerWulf für das erneute Vertrauen in uns und die gemeinsame partnerschaftliche Zusammenarbeit.“
Über DenkerWulf
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Die Nordex Group im Profil
Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Denker & Wulf AG
Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2422148
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422148 27.10.2026 CET/CEST
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