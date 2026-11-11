EQS-News: Nordex Group vereinbart Übernahme von C1 Connections und erweitert ihre technische Expertise im Onshore-Turmbau

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Ankauf

Nordex Group vereinbart Übernahme von C1 Connections und erweitert ihre technische Expertise im Onshore-Turmbau



11.11.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nordex Group vereinbart Übernahme von C1 Connections und erweitert ihre technische Expertise im Onshore-Turmbau

Patentierte C1 Wedge Connection™-Technologie und Kernteam aus Ingenieuren werden Teil der Nordex Group

Stärkung der Turmtechnologie und Entwicklungskompetenz von Nordex

Hamburg, 11. November 2026. Die Nordex Group hat eine Vereinbarung zur Übernahme von C1 Connections unterzeichnet, einem niederländischen Ingenieurunternehmen, das auf Verbindungstechnologien für Türme spezialisiert ist. Mit der Transaktion übernimmt die Nordex Group ein Kernteam mit spezialisierter Expertise im konstruktiven Ingenieurbau sowie die patentierte C1 Wedge Connection™-Technologie für Onshore-Anwendungen einschließlich des zugehörigen Portfolios an Urheber- und Schutzrechten und des technologische Know-hows.

Werbung

„C1 Connections bringt eine differenzierende Technologie und hoch spezialisierte Expertise ein, die unsere bestehenden Kompetenzen ergänzen. Indem wir diese Innovation mit der bewährten Anlagen- und Turmexpertise von Nordex verbinden, können wir unser Lösungsangebot für ausgewählte Projekte erweitern und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen“, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

„Wir haben über Jahre daran gearbeitet, unsere Technologie für den Einsatz im industriellen Maßstab vorzubereiten. Nordex bringt Entwicklungskompetenz für Windenergieanlagen und Türme sowie einen weltweiten Kundenstamm mit. Unser Team freut sich darauf, die Technologie als Teil der Nordex Group weiterzuentwickeln“, sagt Jasper Winkes, Gründer und CEO von C1 Connections.

Über die finanziellen Konditionen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Aktivitäten im Bereich Offshore-Windenergie sind nicht Bestandteil der Transaktion und werden in einer separaten, neu gegründeten Gesellschaft fortgeführt.

Werbung



Über C1 Connections

Das 2017 gegründete und von den Investoren Shift Invest und Dolfin Capital unterstützte Unternehmen C1 Connections entwickelt die patentierte C1 Wedge Connection™ zur Verbindung von Turmsektionen für Windenergieanlagen. Die rohrförmigen Turmsektionen können an zahlreichen Standorten weltweit gefertigt werden. Dies unterstützt Projektentwickler dabei, Anforderungen an die lokale Wertschöpfung zu erfüllen.



Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 67 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com