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EQS-News: Northern Data AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. August 2026

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EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Northern Data AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. August 2026

15.07.2026 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Northern Data AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. August 2026

Frankfurt am Main, Deutschland – 15. Juli 2026 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data Group“ oder „Northern Data“), ein führender Anbieter von Lösungen für KI und High Performance Computing (HPC), hat heute die Einladung zu ihrer Hauptversammlung veröffentlicht, die am Dienstag, den 25. August 2026, ab 10.00 Uhr (MESZ) als virtuelle Versammlung stattfinden wird.

Der vollständige Text der Einladung zur Hauptversammlung 2026, einschließlich der Tagesordnung und der Erläuterungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, ist auf der Website unter https://northerndata.de/de/ir/hauptversammlung abrufbar.

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Für eingetragene Aktionäre der Northern Data AG oder deren Bevollmächtigte wird die Hauptversammlung ab 10.00 Uhr (MESZ) live über den Link https://northerndata.m2v-apps.de übertragen.

 

 

Über Northern Data, jetzt Quake AI:

Northern Data AG (ETR: NB2) ist jetzt Teil von Quake AI, einem führenden Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.

Das Unternehmen betreibt über sein Taiga Cloud Geschäft einen der größten GPU-Cluster Europas. Der Geschäftsbereich Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an zehn globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.

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Investor Relations

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

 


15.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200LB6JA3HAQWTS32
EQS News ID: 2366454

 
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2366454  15.07.2026 CET/CEST

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17.03.21 Northern Data Halten SMC Research
07.07.20 Northern Data Kaufen SMC Research
18.06.20 Northern Data Kaufen SMC Research
06.10.15 AMP Biosimilars Kaufen GBC
05.10.15 AMP Biosimilars Kaufen GBC