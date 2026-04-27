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EQS-News: Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der vorläufigen GJ 2025/26 Ergebnisse am 28. Mai 2026

21.05.26 09:00 Uhr
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EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Konferenz
Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der vorläufigen GJ 2025/26 Ergebnisse am 28. Mai 2026

21.05.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der vorläufigen GJ 2025/26 Ergebnisse am 28. Mai 2026

Luxemburg, 21. Mai 2026 – Die Novem Group S.A. lädt Investoren und Analysten zur Telefonkonferenz am 28. Mai 2026 von 14:00 bis 15:00 Uhr MESZ ein. Markus Wittmann (CEO) und Benjamin Retzer (CFO) werden die vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025/26 (April 2025 bis März 2026) präsentieren und im Anschluss für eine Frage-und-Antwort-Runde zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung kann über den folgenden Link im Audio-Webcast wiedergegeben werden:

https://www.webcast-eqs.com/novem20260528

Alternativ können Teilnehmer die Präsentation auch über die Telefonkonferenz verfolgen, indem Sie den unten stehenden Registrierungslink nutzen:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6941453&linkSecurityString=14300fd34f

Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich über die Telefonkonferenz Fragen stellen können. Nachdem Sie sich für die Telefonkonferenz angemeldet haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit individuellen Einwahldaten.

Die Präsentation sowie eine begleitende Pressemitteilung stehen am 28. Mai 2026 um 09:00 Uhr MESZ auf der Investor Relations Website zur Verfügung.

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeitende an 11 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von mehr als €541 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor Relations

Sophie Badura
Investor Relations Manager
Telefon: +49 9205 18 1676
E-Mail: investor.relations@novem.com


21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novem Group S.A.
19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
Luxemburg
ISIN: LU2356314745
WKN: A3CSWZ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2321440

 
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2321440  21.05.2026 CET/CEST

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