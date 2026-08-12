EQS-News: Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu
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EQS-News: Novem Group S.A.
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
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Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu
Luxemburg, 20. August 2026 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Novem Group S.A. stimmten mit großer Mehrheit allen Tagesordnungspunkten auf der heutigen Hauptversammlung zu. Insgesamt waren auf der Hauptversammlung 89,0% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.
In Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Management Boards wird die Gruppe für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividende ausschütten, da die vertraglichen Vereinbarungen des im April 2026 verlängerten Konsortialkredits bestimmte Bedingungen enthalten, unter anderem hinsichtlich der Ausschüttung von Dividenden während der Laufzeit der Kreditfazilitäten.
Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Investor Relations Webseite unter Corporate Governance/Hauptversammlung verfügbar.
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About Novem
Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein Entwickler und Anbieter von exklusiven Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität. Als global führendes Unternehmen für hochwertige Fahrzeuginnenraumausstattung überträgt Novem seine Expertise auch auf Komponenten im Exterieur und diversifiziert sein Portfolio weiter in angrenzende Mobilitätssegmente. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden globalen Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.100 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von knapp €511 Millionen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.
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20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Novem Group S.A.
|19, rue Edmond Reuter
|L-5326 Contern
|Luxemburg
|ISIN:
|LU2356314745
|WKN:
|A3CSWZ
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|222100KIY63U7PV8N251
|EQS News ID:
|2386328
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2386328 20.08.2026 CET/CEST
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