DAX 26.004 -0,3%ESt50 6.434 -0,2%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,28 +3,5%Nas 26.331 +0,2%Bitcoin 61.540 +3,8%Euro 1,1691 +0,1%Öl 94,0 +2,6%Gold 4.485 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-News: Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novem Gruppe
2.40 EUR 0.06 EUR 2.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

20.08.2026 / 13:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

Luxemburg, 20. August 2026 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Novem Group S.A. stimmten mit großer Mehrheit allen Tagesordnungspunkten auf der heutigen Hauptversammlung zu. Insgesamt waren auf der Hauptversammlung 89,0% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.

In Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Management Boards wird die Gruppe für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividende ausschütten, da die vertraglichen Vereinbarungen des im April 2026 verlängerten Konsortialkredits bestimmte Bedingungen enthalten, unter anderem hinsichtlich der Ausschüttung von Dividenden während der Laufzeit der Kreditfazilitäten.

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Investor Relations Webseite unter Corporate Governance/Hauptversammlung verfügbar.

Werbung

About Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein Entwickler und Anbieter von exklusiven Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität. Als global führendes Unternehmen für hochwertige Fahrzeuginnenraumausstattung überträgt Novem seine Expertise auch auf Komponenten im Exterieur und diversifiziert sein Portfolio weiter in angrenzende Mobilitätssegmente. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden globalen Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.100 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von knapp €511 Millionen. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor Relations Pressekontakt
Sophie Badura Isabel Henninger
Investor Relations Manager Telefon: +49 174 940 9955
Telefon: +49 9205 18 1676 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com
E-Mail: investor.relations@novem.com  

Werbung

20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novem Group S.A.
19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
Luxemburg
ISIN: LU2356314745
WKN: A3CSWZ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 222100KIY63U7PV8N251
EQS News ID: 2386328

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2386328  20.08.2026 CET/CEST

Aktuelle Novem Gruppe Aktie News

Werbung

Novem Gruppe Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novem Gruppe nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.