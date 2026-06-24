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EQS-News: Nynomic AG: Starke Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2026 mit weiter steigender Profitabilität / Auftragsbestand deutlich ausgebaut

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EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Nynomic AG: Starke Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2026 mit weiter steigender Profitabilität / Auftragsbestand deutlich ausgebaut

19.08.2026 / 10:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Nynomic AG: Starke Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2026 mit weiter steigender Profitabilität / Auftragsbestand deutlich ausgebaut

 
Wedel (Holst.), 19.08.2026

Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern).

Nach einem starken Jahresauftakt setzte die Nynomic Gruppe die dynamische Geschäftsentwicklung auch im zweiten Quartal fort und erzielte im ersten Halbjahr eine deutliche Wachstumsbeschleunigung.

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So stieg der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten 2026 auf ca. Mio. EUR 47,7 (Mio. EUR 42,1; + 13%). Das EBIT verbesserte sich auf ca. Mio. EUR 1,8 (Mio. EUR -2,0; +190%). Der qualitativ hochwertige Auftragsbestand erhöhte sich per 30.06.2026 um ca. 46% auf ca. Mio. EUR 63,5 (Mio. EUR 43,4). Der sehr stark gestiegene Auftragsbestand sorgt für eine hohe Visibilität der zukünftigen Geschäftsentwicklung und unterstreicht die positiven Wachstumsperspektiven für die kommenden Quartale.

Die erfreulichen operativen Halbjahresergebnisse bestätigen die erwartete, nachhaltige Rückkehr zum langjährigen Wachstumskurs des Nynomic Konzerns. Die positive Umsatzentwicklung wurde insbesondere von der anziehenden Nachfrage in den Kernmärkten getragen und spiegelt die zunehmende Dynamik im Branchenumfeld wider.
Die Verbesserung der Profitabilität zeigt zunehmend die reduzierte Fixkostenbasis und die einsetzenden Skalierungseffekte, welche sich mit weiter steigenden Quartalsumsätzen und den damit verbundenen positiven Effekten im Produktmix überproportional auswirken werden.

Auch in einem weiterhin anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfeld sieht sich Nynomic sehr gut positioniert, den eingeschlagenen Wachstumskurs profitabel fortzusetzen und zusätzliche Marktpotenziale konsequent zu erschließen. Für die kommenden Perioden erwartet die Gesellschaft eine weitere deutliche Belebung der skalierenden Zielmärkte, die unter anderem durch strukturelle Impulse aus der fortschreitenden Digitalisierung und dem Ressourcenbedarf der Künstlichen Intelligenz getrieben werden. Bereits das zweite Halbjahr 2026 wird voraussichtlich eine weitere deutliche Wachstumsbeschleunigung zeigen.

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Vor diesem Hintergrund bestätigen die Vorstände der Nynomic AG, Maik Müller und Fabian Peters, die zu Jahresbeginn abgegebene Prognose und erwarten für das Gesamtjahr einen Konzernumsatz in einem Korridor von Mio. EUR 100,0 bis Mio. EUR 105,0 sowie eine EBIT-Marge zwischen 6-8%.

Der vollständige Halbjahresbericht per 30.06.2026 steht spätestens am 31.08.2026 auf der Unternehmenswebseite www.nynomic.com zum Download bereit.

 

Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com


Nynomic AG
Am Marienhof 2
22880 Wedel
www.nynomic.com


Rückfragen an:

Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS
Neuer Wall 50
D - 20354 Hamburg
phone: + 49 40 822 186 380
info@fischer-relations.de


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nynomic AG
Am Marienhof 2
22880 Wedel
Deutschland
Telefon: +49 (0)4103 9308-0
Fax: +49 (0)4103 9308-99
E-Mail: info@nynomic.com
Internet: www.nynomic.com
ISIN: DE000A0MSN11
WKN: A0MSN1
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
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