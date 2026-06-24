EQS-News: OHB Digital Connect schließt Regeneration militärischer Bodenstationen erfolgreich ab

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OHB Digital Connect schließt Regeneration militärischer Bodenstationen erfolgreich ab



25.06.2026 / 18:59 CET/CEST

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Wer­bung Wer­bung Bremen/Gerolstein, 25. Juni 2026. Die OHB Digital Connect GmbH, ein Tochterunternehmen des Technologie- und Raumfahrtkonzerns OHB SE, hat im Auftrag des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) die Regeneration militärischer Bodenstationen erfolgreich abgeschlossen.



Im Rahmen des Gesamtprojekts wurde die bisherige Technik der mobilen Bodenstationen sukzessive durch moderne Satellitenkommunikationshardware für das System SATCOMBw ersetzt. Dadurch konnten die Systeme schrittweise modernisiert und der Bundeswehr anschließend wieder übergeben werden.



Mit der Übergabe des finalen Loses, bestehend aus vier regenerierten Bodenstationen, wurde das Projekt nun im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in der Eifelkaserne Gerolstein erfolgreich beendet.



Zum Beauftragungszeitpunkt hatte die in Bremen ansässige OHB Digital Connect ihre Kompetenzen durch die Fusion mit Mainzer Antennenhersteller MT Mechatronics erweitert, der seither ebenfalls zur OHB-Gruppe gehört. Der Auftrag zur Regeneration der Bodenstationen markierte somit den Beginn einer intensiveren standortübergreifenden Zusammenarbeit.



Im Zuge des Projekts wurden die Stärken der beiden Unternehmen gebündelt: Dadurch konnten nicht nur die Bodenstationen, sondern auch deren Schulungsanlagen und die zugehörigen Ausbildungsstandorte erfolgreich modernisiert werden.



Kontakt:



Medienvertreter:

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Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de



Investoren und Analysten:

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Investor Relations

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