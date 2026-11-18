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OHB und SUAS Aerospace unterzeichnen Vereinbarung zur Entwicklung europäischer Startplatzinfrastruktur in Irland



18.11.2026 / 14:00 CET/CEST

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Werbung OHB und SUAS Aerospace unterzeichnen Vereinbarung zur Entwicklung europäischer Startplatzinfrastruktur in Irland



Bremen, 18. November 2026. OHB und das irische Raumfahrtunternehmen SUAS Aerospace haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Entwicklung von Startplatzinfrastruktur in Irland voranzutreiben.



Angesichts der stetig wachsenden Nachfrage nach Raketenstarts von europäischem Boden gewinnt der Ausbau entsprechender Infrastruktur zunehmend an Bedeutung. Mit ihrer Zusammenarbeit wollen SUAS Aerospace und die auf Startplatzinfrastruktur spezialisierte OHB-Tochter TESC (The European Spaceport Company) die Entwicklung zusätzlicher Startmöglichkeiten in Europa vorantreiben und das europäische Raumtransportökosystem stärken. Langfristiges Ziel ist es, den Zugang zum Weltraum durch Raketenstartplätze an verschiedenen Orten in Europa zu diversifizieren.



Im Rahmen der Partnerschaft wird TESC Expertise in den Bereichen Standortbewertung und Planung von Startplatzinfrastruktur einbringen, um die Eignung möglicher Standorte an der irischen Westküste für zukünftige Raketenstarts zu bewerten. Die Zusammenarbeit soll die technischen und operativen Anforderungen definieren und die nächsten Schritte der Projektentwicklung unterstützen.



Die Vereinbarung wurde heute auf der Space Tech Expo Europe 2026 in Bremen von Sabine von der Recke, Geschäftsführerin von TESC, und Rory Fitzpatrick, CEO von SUAS Aerospace, unterzeichnet.



Sabine von der Recke sagte: „Es freut uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit SUAS fortzusetzen und nun gemeinsam in die nächste Phase einzutreten. Wir sehen eine starke Nachfrage nach europäischen Startmöglichkeiten, und die von SUAS vorangetriebene Initiative in Irland entspricht genau dem, was in den kommenden Jahren benötigt wird.“



Rory Fitzpatrick ergänzte: „Wir freuen uns sehr, diesen Weg gemeinsam mit OHB zu gehen. Europa muss seinen unabhängigen Zugang zum Weltraum stärken. Die Nachfrage nach europäischen Startkapazitäten und entsprechender Infrastruktur wächst kontinuierlich. Irland hat die Chance, einen wichtigen Beitrag zur Deckung dieses Bedarfs zu leisten. Gemeinsam mit OHB machen wir nun einen entscheidenden ersten Schritt, um diese Fähigkeit von der Westküste Irlands aus aufzubauen. Diese Phase wird die technischen Grundlagen schaffen, die für die nächsten Schritte der Projektentwicklung erforderlich sind.“



Über die heute unterzeichnete Vereinbarung hinaus führt TESC derzeit Gespräche mit verschiedenen Akteuren in ganz Europa, um zukünftig Raketenstarts von verschiedenen neuen Standorten zu ermöglichen. Durch die Erweiterung des verfügbaren Angebots an Startplätzen möchte das Unternehmen zu einem resilienteren und wettbewerbsfähigeren europäischen Raumfahrtökosystem beitragen und zugleich Startmöglichkeiten für eine breite Vielfalt von Nutzern und Trägerraketensystemen schaffen.

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