EQS-News: Ottobock SE & Co. KGaA weist irreführende Vorwürfe im Shortseller-Bericht entschieden zurück

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Ottobock SE & Co. KGaA weist irreführende Vorwürfe im Shortseller-Bericht entschieden zurück



20.05.2026 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ottobock SE & Co. KGaA weist irreführende Vorwürfe im Shortseller-Bericht entschieden zurück Duderstadt, 20. Mai 2026

Ottobock weist den veröffentlichten Bericht von Grizzly Research LLC (Grizzly) und die getroffenen falschen Schlussfolgerungen entschieden zurück. Laut Eigenbeschreibung handelt es sich bei Grizzly um einen Leerverkäufer, der offengelegt hat, dass er und/oder mit ihm verbundene Personen Leerverkaufspositionen in Ottobock-Aktien halten oder halten könnten. Damit handelt es sich ausdrücklich um eine Meinungsäußerung eines Short-Sellers (short-biased report), der laut eigenem Disclaimer ein wirtschaftliches Eigeninteresse an fallenden Kursen verfolgt.

Ottobock wurde von Grizzly vor der Veröffentlichung nicht kontaktiert. Das Unternehmen bewertet den Bericht als verleumderisch und in hohem Maße irreführend und prüft derzeit rechtliche Schritte, einschließlich einer Meldung an die zuständige deutsche Aufsichtsbehörde mit dem Verdacht auf Marktmanipulation.

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Der Bericht greift Themen auf, die bereits vom Unternehmen offengelegt wurden, über die zuvor berichtet wurde und sich als falsch erwiesen haben oder die private Angelegenheiten auf Gesellschafterebene betreffen.

Ottobock bestätigt ohne Einschränkungen die Integrität seines im Oktober 2025 von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts, der mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken der unabhängigen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierten Abschlüsse sowie aller weiteren Kapitalmarktveröffentlichungen.

Zu den Hauptvorwürfen:

Behauptung: Ottobock wendet „aggressive Bilanzierungspraktiken“ an, unter anderem im Hinblick auf aktivierte Entwicklungskosten und die angesetzten Nutzungsdauern für Sachanlagen.

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Ottobock steht für transparente und regelkonforme Rechnungslegung und Berichterstattung. Die Berichterstattung erfolgt im Einklang mit den IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen und wird durch unabhängige Wirtschaftsprüfer geprüft. Die verpflichtende Aktivierung von Entwicklungskosten erfolgt nach den strengen Kriterien des IAS 38. Die Abschreibungsdauer für Sachanlagen basiert gemäß IAS 16 auf der erwarteten wirtschaftlichen Nutzungsdauer jeder individuellen Anlage.



Behauptung: Die Darstellung in „Core“ und „Non-Core“ ermögliche es Ottobock, schwach performende Geschäftsbereiche zu verbergen.

Die Definitionen des Core-/ Non-Core-Geschäfts sind transparent offengelegt. Der getrennte und zusätzliche Ausweis von Core- und Non-Core-Kennzahlen auf Gruppenebene in einer Phase der Portfolio-Bereinigung erhöht die Transparenz für Investoren, da sie einen fairen Blick auf die operative Entwicklung des fortgeführten Kerngeschäfts ermöglicht, noch bevor die Veräußerung nicht-strategischer Aktivitäten vollständig abgeschlossen ist.



Behauptung: Russland mache rund 35 % des Nettogewinns von Ottobock aus; Ottobock unterstütze die russische Kriegsführung.

Die im Bericht dargestellte Berechnung zum Ergebnisbeitrag des Russlandgeschäfts ist falsch; sie basiert auf falschen Kennzahlen und lässt daher keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Ergebnisbeitrag zu.

Ottobock konzentriert sich in Russland ausschließlich auf die Versorgung von Zivilisten. Es bestehen keine Verträge mit dem Militär oder militärnahen Institutionen und es wird an keinen militärischen Ausschreibungen teilgenommen.



Behauptung: Aktionäre hätten aufgrund der „SE & Co. KGaA-Struktur“ keine Stimme im Unternehmen.

Ottobock operiert unter einer Rechtsstruktur, die an den deutschen Kapitalmärkten etabliert ist und von führenden börsennotierten Unternehmen wie Fresenius und Hella genutzt wird. Die Struktur spiegelt die langjährige Familienprägung des Unternehmens wider und unterstützt eine langfristige strategische Ausrichtung, von der alle Aktionäre profitieren.



Behauptung: Häufige Wechsel im Management, insbesondere auf der CFO-Position, deuteten auf unzuverlässige Führung hin.

Ottobock wird von einem langjährig tätigen Führungsteam geleitet. CEO und CSO Oliver Jakobi ist seit mehr als 30 Jahren für das Unternehmen tätig, trat 1990 ein, hatte vor seiner Berufung in den Vorstand im Jahr 2020 verschiedene leitende Funktionen innerhalb der Gruppe inne und verfügt damit über umfangreiche Erfahrung. CFO Dr. Arne Kreitz kam 2018 als Chief Strategy and Transformation Officer zu Ottobock und ist seit 2022 CFO. COO und CTO Arne Jörn gehört dem Vorstand seit März 2018 an, CXO Martin Böhm seit Juni 2021.



Behauptungen hinsichtlich Professor Hans Georg Näder oder der Näder Holding.

Ottobock kommentiert keine Angelegenheiten von Aktionären. Entsprechend werden auch keine persönlichen Angelegenheiten von Professor Hans Georg Näder oder Themen rund um die Näder Holding kommentiert. Die Näder Holding wird unabhängig von Ottobock geführt und finanziert. Entsprechende Finanzierungsvereinbarungen auf Gesellschafterebene sind keine Verpflichtungen von Ottobock und begründen keinen Rückgriff auf das Unternehmen.



Vor diesem Hintergrund hat Ottobock externe Experten mandatiert, um alle rechtlichen und regulatorischen Schritte gegenüber den Verantwortlichen im Zusammenhang mit dem Bericht und seiner Veröffentlichung zu prüfen und konsequent zu verfolgen.

Kontakt Investoren:

Ottobock SE & Co. KGaA

Julia Hartmann

VP Investor Relations

Telefon: +49 151 556 848 07

E-Mail: julia.hartmann@ottobock.de



Kontakt Medien:

Ottobock SE & Co. KGaA

Merle Florstedt

Head of Corporate Communications

Telefon: +49 151 4416 1625

E-Mail: merle.florstedt@ottobock.de





Über Ottobock

Derbörsennotierte,globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 420 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die HumanBionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.