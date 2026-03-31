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EQS-News: PAL Next AG: Hauptversammlung unterstützt strategische Neuausrichtung mit Umfirmierung und Neuwahl des Aufsichtsrats

18.05.26 12:00 Uhr
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EQS-News: PAL Next AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
PAL Next AG: Hauptversammlung unterstützt strategische Neuausrichtung mit Umfirmierung und Neuwahl des Aufsichtsrats

18.05.2026 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PAL Next AG: Hauptversammlung unterstützt strategische Neuausrichtung mit Umfirmierung und Neuwahl des Aufsichtsrats

München, 18. Mai 2026. Die PAL Next AG (XETRA-Symbol: PAL; ISIN: DE000A12UPJ7) hat auf ihrer heutigen ordentlichen Hauptversammlung die Umfirmierung der Gesellschaft sowie die Neuwahl des Aufsichtsrats beschlossen. Damit trägt die Gesellschaft ihrer strategischen Weiterentwicklung und künftig erweiterten Ausrichtung Rechnung.

Hauptversammlung beschließt Umfirmierung und personelle Neuaufstellung des Aufsichtsrats

Die Hauptversammlung beschloss die Änderung der Firmierung der Gesellschaft in SCP Standard Capital Partners AG. Die neue Firmierung spiegelt die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie die künftig breiter ausgerichtete Positionierung der Gruppe wider.

Im Rahmen der turnusgemäßen Neuwahl des Aufsichtsrats wurde Stefan von Moers neu in das Gremium gewählt. Kerstin Trottnow und Nicolas Sebastian Paalzow wurden in ihren Ämtern bestätigt. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Stefan von Moers zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Der Aufsichtsrat soll die weitere Entwicklung der Gesellschaft mit seiner Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt, Digitalisierung, Unternehmensentwicklung und strategische Transformation begleiten.

Operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2025

Darüber hinaus blickte Stephanie Schettler-Köhler auf die operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 zurück. Mit den Produktionen DER TIGER, NO HIT WONDER, DAS LEBEN DER WÜNSCHE sowie der zweiten Staffel der Serie ASBEST war die PAL Next Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr im Kino, auf Streaming-Plattformen und in Mediatheken präsent.

Stephanie Schettler-Köhler informierte zudem über die Weiterentwicklung der Aktivitäten im Bereich KI-gestützter Produktionsprozesse. Im Fokus standen insbesondere die Integration hybrider Workflows sowie erste operative Anwendungen im KI-Bereich.

Stephanie Schettler-Köhler, CEO der PAL Next AG: „Mit der Umfirmierung und der Neuaufstellung des Aufsichtsrats entwickeln wir die Gesellschaft strategisch weiter und schaffen die Grundlage für eine breitere zukünftige Positionierung. Gleichzeitig arbeiten wir daran, bestehende Produktions- und Entwicklungsprozesse gezielt technologisch weiterzuentwickeln und neue Anwendungsfelder im KI-Bereich zu erschließen.“

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu und sprachen der Alleinvorständin Stephanie Schettler-Köhler sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 das Vertrauen aus. Der Anteil des vertretenen Grundkapitals lag zum Zeitpunkt der Abstimmungen bei 57,65 %.

Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen auf der Unternehmenswebsite unter www.pal-next.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Über die PAL Next AG:

PAL Next ist eine Beteiligungsgruppe mit Sitz in München und Berlin. Die bestehenden Beteiligungen umfassen insbesondere Aktivitäten im Bereich Film- und Serienproduktion sowie technologiegestützte Content-Entwicklung. Mit PANTALEON Films verfügt die Gruppe über eine etablierte Produktionsgesellschaft, während Storybook Studios technologiegestützte Ansätze in der Entwicklung und Umsetzung von KI-Inhalten vorantreibt. Die PAL Next Gruppe arbeitet mit namhaften internationalen Partnern wie Amazon, Apple, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery zusammen und verfügt über ein synergetisches Netzwerk in der Medien- und Unterhaltungsindustrie. Die PAL Next notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pal-next.com.

PAL Next Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 03 30
E-Mail: sh@crossalliance.de
Website: crossalliance.de


18.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PAL Next AG
Holzstraße 28/30
80469 München
Deutschland
Telefon: +49 89 2323 85 50
Fax: +49 89 2323 85 519
E-Mail: ir@pal-next.com
Internet: www.pal-next.com
ISIN: DE000A12UPJ7
WKN: A12UPJ
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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