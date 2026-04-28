EQS-News: Personelle Veränderung im Vorstand der Cherry SE: COO Dr. Udo Streller scheidet nach Vertragsende im Juni aus

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Personelle Veränderung im Vorstand der Cherry SE: COO Dr. Udo Streller scheidet nach Vertragsende im Juni aus



07.05.2026 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 7. Mai 2026 – Dr. Udo Streller, Chief Operating Officer (COO) der Cherry SE, wird das Unternehmen Ende Juni 2026 mit Auslaufen seines Vertrages verlassen. Seit seinem Eintritt im April 2022 prägte Udo Streller maßgeblich die operative Transformation der Gruppe vom reinen Schalterhersteller zum globalen Anbieter von Peripheriegeräten und -lösungen sowie zu einem führenden Anbieter von gematik-zertifizierten Produktlösungen im Bereich Digital Health & Solutions. Mit hohem Engagement, strategischem Weitblick, exzellenter Umsetzungs- und Führungskompetenz hat er die umfassende Modernisierung und Professionalisierung der Prozesslandschaft vorangetrieben.

Unter der operativen Führung von Udo Streller wurde der Standort Auerbach erfolgreich zu einem modernen europäischen Entwicklungs- und Logistikhub transformiert. Zudem steigerte Herr Dr. Streller die Effizienz der Produktionsstätten in China nachhaltig und verankerte eine zukunftsweisende ESG- und Nachhaltigkeitsstrategie fest in der Organisation. Daneben übernahm er maßgebliche Verantwortung für die Skalierung der operativen Strukturen, um die gesamte Organisation zukunftsfähig und agil aufzustellen.

„Wir danken Udo Streller für seinen herausragenden Beitrag und die positiven Impulse, die er bei Cherry hinterlässt, und wünschen ihm für seinen weiteren Berufs- und Lebensweg viel Erfolg und alles Gute. Er hat in einer herausfordernden Phase der Firma Cherry, aktiv Leadership gezeigt, er war ein verlässlicher Partner für den Aufsichtsrat“ sagt Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cherry SE.



Rogier Volmer, CEO der Cherry SE, ergänzt: „Udo hat nicht nur bei der Optimierung unserer Prozesse einen wichtigen Beitrag geleistet, sondern durch die gezielte Qualifizierung unserer Teams die operative Schlagkraft von Cherry nachhaltig erhöht. In seiner Verantwortung für "People & Culture" und das Kulturprogramm "Heart of Cherry" hat er aktiv die Brücke zwischen USA, Europa und China gebaut. Diese exzellente personelle Basis bildet ein stabiles Fundament, auf dem wir nun konsequent weiter aufbauen.”

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Udo Streller, COO der Cherry SE sagt abschließend: „Cherry nimmt einen ganz besonderen Platz in meiner Karriere ein. In herausfordernden Zeiten haben wir als Team viel bewegt und das Unternehmen strukturell neu ausgerichtet. Gemeinsam mit diesem außergewöhnlichen Team haben wir Cherry für die Zukunft fitter gemacht. Ich danke dem globalen Cherry Team, meinen Vorstandskollegen und dem Aufsichtsrat für diese gemeinsame Reise. Nun beginne ich ein neues berufliches Kapitel und werde die weitere Entwicklung von Cherry mit großem Interesse verfolgen“.

Die Neuaufteilung der COO-Ressorts erfolgt zum 1. Juli 2026 innerhalb des Vorstands. Dabei übernimmt CEO Rogier Volmer die Gesamtverantwortung für Marketing, Product Management, Product Development & Technology und People & Digital. CFO Jurjen Jongma verantwortet künftig zusätzlich die globalen Lieferketten und die Qualitätsstrukturen mit den Bereichen Global Supply Chain, Purchasing & Manufacturing, Logistics sowie Quality Management. Dieser Schritt ist Teil einer übergeordneten Strategie zur Komplexitätsreduktion innerhalb der Cherry SE. Parallel zu dem auf der kommenden Hauptversammlung zur Abstimmung stehenden Vorschlag, den Aufsichtsrat auf vier Mitglieder zu verkleinern, spiegelt der nun zweiköpfige Vorstand das Ziel wider, auch die Managementstrukturen der Gruppe zu straffen.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

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CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/



Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de