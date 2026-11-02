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EQS-News: Personelle Veränderung im Vorstand der Vectron Systems AG

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Vectron Systems AG
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EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Personalie
Personelle Veränderung im Vorstand der Vectron Systems AG

02.11.2026 / 13:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Münster, 02. November 2026 – Die Vectron Systems AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt: Der Gründer und langjährige Vorstand Thomas Stümmler ist mit Wirkung zum Ablauf des 31. Oktober 2026 einvernehmlich aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Die Gesellschaft dankt Herrn Stümmler für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit.

Bereits zum 22. September 2026 hatte der Aufsichtsrat den bisherigen Director Sales Sascha Lewandowski sowie den bisherigen Director Finance Stefan Brunn zu neuen Vorstandsmitgliedern bestellt.

Kontakt:
Vectron Systems AG
Tobias Meister
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster, Germany
phone +49 (0) 2983 908121
mobile +49 (0) 170 2939080
fax +49 (0)251 2856-560
tobias.meister@vectron.de

02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster
Deutschland
Telefon: 0251/ 28 56 - 0
Fax: 0251/ 28 56 - 564
E-Mail: info@vectron.de
Internet: www.vectron.de
ISIN: DE000A0KEXC7
WKN: A0KEXC
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
LEI Code: 529900FM8YZZ3AQ4S269
EQS News ID: 2426588

 
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2426588  02.11.2026 CET/CEST

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18.09.24 Vectron Systems Verkaufen GBC
04.06.24 Vectron Systems Halten GBC
26.02.24 Vectron Systems Kaufen GBC
25.10.23 Vectron Systems Kaufen GBC
14.09.23 Vectron Systems Kaufen GBC

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