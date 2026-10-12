EQS-News: PFISTERER Holding SE – Umstellung auf Namensaktien planmäßig vollzogen
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EQS-News: Pfisterer Holding SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
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PRESSEMITTEILUNG
PFISTERER Holding SE – Umstellung auf Namensaktien planmäßig vollzogen
Winterbach, Deutschland. Die PFISTERER Holding SE („PFISTERER“; ISIN (alt): DE000PFSE212;
Die entsprechenden Satzungsänderungen wurden am 13. August 2026 in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 790497 eingetragen und sind damit wirksam geworden.
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Durch die Einführung von Namensaktien wird PFISTERER künftig eine höhere Transparenz ihres Aktionariats haben und so einen direkteren Dialog mit ihren Aktionärinnen und Aktionären führen können. Grundlage hierfür ist das gesetzlich vorgeschriebene Aktienregister, in dem die für die Verwaltung der Namensaktien sowie die Aktionärskommunikation erforderlichen Daten erfasst werden.
Für die Aktionärinnen und Aktionäre der PFISTERER Holding SE ergeben sich durch die Umstellung keine Änderungen hinsichtlich der mit den Aktien verbundenen Rechte. Insbesondere bleiben das Recht auf Dividendenzahlung, die Ausübung des Stimmrechts sowie die Teilnahme an der Hauptversammlung unverändert. Auch die Verwahrung der Aktien im Depot und die Dividendenabwicklung über die jeweilige Depotbank erfolgen wie bisher.
Die Umstellung erfolgte im Verhältnis 1:1. Seit dem 8. Oktober 2026 werden die Aktien von PFISTERER unter der neuen ISIN DE000PFSE253 als Namensaktien gehandelt.
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Über PFISTERER
Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen.
PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen – überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung.
Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.
Pressekontakt
Trang Grün
12.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PFISTERER Holding SE
|Rosenstr. 44
|73650 Winterbach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7181 7005-0
|E-Mail:
|info@pfisterer.com
|Internet:
|www.pfisterer.com
|ISIN:
|DE000PFSE253
|WKN:
|PFSE25
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900APPYG9TGZYS639
|EQS News ID:
|2413724
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2413724 12.10.2026 CET/CEST
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