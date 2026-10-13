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EQS-News: PNE AG passt Ergebnisprognose für 2026 an

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EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Prognose
PNE AG passt Ergebnisprognose für 2026 an

13.10.2026 / 18:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corporate News

PNE AG passt Ergebnisprognose für 2026 an

  • Verschiebungen von Projekten wirken sich auf das Ergebnis aus
  • Operative Entwicklung weiterhin sehr erfolgreich

Cuxhaven, 13. Oktober 2026 - Die PNE AG reduziert ihre Guidance für das EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 auf 60 bis 75 Mio. Euro sowie das normalised EBITDA für das Geschäftsjahr auf 65 bis 80 Mio. Euro. Hintergrund dafür sind vor allem sich abzeichnende Verschiebungen einzelner Projekte in das kommende Jahr. Denn Verkaufsprozesse dauern länger als ursprünglich erwartet und einzelne Genehmigungsverfahren verzögern sich. Die Realisierung der verschobenen Projekte wird im Jahr 2027 erfolgen. Zudem hat sich das Unternehmen entschieden, einige der in Betrieb befindlichen Windparks, die ursprünglich zum Verkauf geplant waren, im Eigenbestand zu halten.

Gleichzeitig unterstreicht die PNE AG, dass das operative Geschäft 2026 weiterhin sehr erfolgreich verläuft. So konnte die PNE-Gruppe in ihren Kernmärkten Deutschland, Polen und Frankreich bislang insgesamt elf Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 361 MW veräußern.

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Auch bei der Weiterentwicklung der Projektpipeline wurden wichtige Fortschritte erzielt. Bislang erhielt die PNE-Gruppe in diesem Jahr Genehmigungen für zehn Windenergieprojekte in Deutschland mit einer Gesamtleistung von rund 374 MW. Darüber hinaus wurden in den internationalen Märkten drei Windparks mit einer Gesamtleistung von rund 290 MW sowie 13 Solarparks mit einer Gesamtleistung von rund 335 MWp genehmigt. Damit überführte die PNE-Gruppe weitere Projekte in die nächste Entwicklungsphase und schuf die Grundlage für künftiges Wachstum.

„Das bislang gut verlaufene operative Jahr 2026 wird sich aufgrund der zeitlichen Verschiebungen nicht in vollem Umfang im Ergebnis widerspiegeln“, erklärt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. „Gleichwohl bestätigen die erreichten Projektverkäufe und die erhaltenen Genehmigungen die hohe Qualität unserer Projektpipeline und die Leistungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells.“ Die PNE AG erwartet daher weiterhin eines der besten Ergebnisse der letzten Jahre.

„An den Erneuerbaren führt kein Weg vorbei. Elektrifizierung, Digitalisierung, der steigende Energiebedarf von Rechenzentren, Klimaschutzziele und politische Ausbaupläne sorgen langfristig für wachsende Nachfrage. Trotz des aktuell herausfordernden Marktumfelds bleiben die strukturellen Wachstumstreiber intakt. Wir sind gut positioniert, von dieser Entwicklung zu profitieren“, ergänzt Heiko Wuttke.

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Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com


PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3, DE000A460J75
WKN: A0JBPG, A30VJW, A460J7
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KEHI6OQSGGN373
EQS News ID: 2415208

 
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2415208  13.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
19.08.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
18.08.26 PNE Kaufen SMC Research
14.08.26 PNE Buy Warburg Research
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
21.05.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH

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