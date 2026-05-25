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EQS-News: PNE AG: Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe 2026/2031 über die deutsche Börse gestartet

26.05.26 10:01 Uhr
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EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Anleihe
PNE AG: Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe 2026/2031 über die deutsche Börse gestartet

26.05.2026 / 10:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

PNE AG: Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe 2026/2031 über die deutsche Börse gestartet

Cuxhaven, 26. Mai 2026 – Die PNE AG setzt die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 planmäßig fort. Nachdem das öffentliche Angebot bereits am 22. Mai 2026 gestartet ist, beginnt heute zusätzlich die Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutschen Börse in Frankfurt. Bei Nutzung von DirectPlace kann der Anleger bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über seine Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Zeichnungsfrist über die Frankfurter Wertpapierbörse läuft voraussichtlich bis zum 11. Juni 2026 (12:00 Uhr MESZ).

Bereits seit dem 22. Mai 2026 besteht erstmalig die Möglichkeit, alternativ auch über die Website der Emittentin (https://www.pnegroup.com/investor-relations/anleihe-2026/) die Unternehmensanleihe zu zeichnen. Die Websitezeichnung läuft bis zum 10. Juni 2026 (18 Uhr MESZ). Die Umtauschfrist für Inhaber der bestehenden Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VJW3) läuft bis zum 9. Juni 2026 (18 Uhr MESZ). Alle Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.

Institutionelle Investoren können im Rahmen einer Privatplatzierung die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zeichnen.

Die neue Unternehmensanleihe hat ein Zielvolumen von bis zu 65 Mio. Euro bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Zinssatz wird in einer Bandbreite von 6,750 % bis 7,750 % festgelegt und am 11. Juni 2026 bestimmt.

Ziel dieser vorzeitigen Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2022/2027 ist insbesondere die Verbesserung der Finanzierungsstruktur, vor allem der Fälligkeitenstruktur des Fremdkapitals und der Verfügbarkeit des Emissionserlöses bis zur Fälligkeit 2031. Zudem soll der Emissionserlös – nach Abzug der Kosten – für allgemeine Zwecke des operativen Geschäfts, wie etwa die Projektentwicklung oder die Zwischenfinanzierung bei der Projektrealisierung, verwendet werden.

Weitere Informationen zur Anleihe sowie der gebilligte Wertpapierprospekt sind auf der Website der PNE AG unter https://www.pnegroup.com/investor-relations/anleihe-2026/ verfügbar.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:

PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

26.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN: A0JBPG, A30VJW
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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