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EQS-News: Porsche vollzieht Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und Rimac Group

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EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Porsche vollzieht Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und Rimac Group

09.09.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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 Porsche vollzieht Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und Rimac Group

  • Nach Genehmigung durch die Behörden wurde die Transaktion am 9. September 2026 vollzogen.
  • Der Porsche AG Konzern erlöst dabei rund 1 Milliarde Euro.
  • 250 Millionen Euro verwendet der Sportwagenhersteller für eine weitere Ausfinanzierung der Pensionsverpflichtungen.
  • Unter Berücksichtigung des Mittelzuflusses und der weiteren Ausfinanzierung der Pensionsverpflichtungen wird eine Erhöhung der Netto-Cashflow-Marge Automobile für das Geschäftsjahr 2026 auf 5,5 bis 7,5 Prozent erwartet.  

 

Stuttgart. Porsche macht bei der Fokussierung auf das Kerngeschäft einen weiteren Schritt. Nach Genehmigung durch die Behörden hat der Sportwagenhersteller am 9. September 2026 den Verkauf seiner Anteile an Bugatti Rimac und an der Rimac Group vollzogen. Die entsprechenden Verträge hatten Porsche und das Erwerber-Konsortium bereits im April 2026 unterzeichnet. Dem Porsche AG Konzern fließen durch den Verkauf Mittel in Höhe von rund 1 Milliarde Euro zu. Aus dem Erlös verwendet das Unternehmen 250 Millionen Euro für eine weitere Ausfinanzierung seiner Pensionsverpflichtungen.

Die im Halbjahresfinanzbericht prognostizierte Netto-Cashflow-Marge Automobile enthielt keine Effekte aus Desinvestitionen. Unter Berücksichtigung des genannten Mittelzuflusses und der weiteren Ausfinanzierung der Pensionsverpflichtungen wird für das Geschäftsjahr 2026 eine Erhöhung der Netto-Cashflow-Marge Automobile auf 5,5 bis 7,5 Prozent erwartet (bisherige Prognose: 3 bis 5 Prozent).

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09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +497119110
E-Mail: info@porsche.de
Internet: https://www.porsche.com/international/
ISIN: DE000PAG9113
WKN: PAG911
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
LEI Code: 529900EWEX125AULXI58
EQS News ID: 2396936

 
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21.08.26 Porsche vz Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz Buy Goldman Sachs Group Inc.

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