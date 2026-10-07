EQS-News: PUMA begrüßt ANTA Sports als neuen größten Aktionär

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PUMA begrüßt ANTA Sports als neuen größten Aktionär



07.10.2026 / 13:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

PUMA begrüßt ANTA Sports als neuen größten Aktionär

Herzogenaurach, 07. Oktober 2026 – Das Sportunternehmen PUMA begrüßt ANTA Sports Products Limited („ANTA Sports“) als neuen größten Aktionär. ANTA Sports hat die Übernahme des zuvor von Artémis SAS gehaltenen Anteils von 29,06 % erfolgreich abgeschlossen.

Mit ANTA Sports als neuem größten Aktionär beginnt ein neues Kapitel für PUMA.

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„PUMA hat eine der bekanntesten Sportmarken der Welt aufgebaut mit einer großartigen Geschichte, hoher Glaubwürdigkeit im Sport, globaler Präsenz, führenden Innovationen und starken Partnern. Wir heißen ANTA Sports als unseren größten Aktionär willkommen. Für uns ist das langfristige Engagement von ANTA Sports ein großer Vertrauensbeweis in unsere Strategie, unser Managementteam und unsere Zukunft“, sagte Arthur Höld, CEO der PUMA SE. „Auf unserem Weg, eine der Top-3 Sportmarken weltweit zu werden, freuen wir uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und darauf, zu erkunden, wo unsere jeweiligen Stärken nachhaltigen Wert für PUMA und seine Aktionärinnen und Aktionäre schaffen können.“

PUMA wird weiterhin als unabhängig geführtes Unternehmen agieren. ANTA Sports hat seinen uneingeschränkten Respekt für PUMAs Geschichte im Sport, die unverwechselbare Markenidentität, die Unternehmenskultur, die unabhängige Unternehmensführung und Markenautonomie zum Ausdruck gebracht.

Ding Shizhong, Board Chairman von ANTA Sports, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, PUMAs größter Anteilseigner und langfristiger strategischer Partner zu werden. PUMA ist eine ikonische Marke mit einer reichen Tradition und erheblichem langfristigem Potenzial. Wir haben volles Vertrauen in das Managementteam und die strategische Ausrichtung. Gleichzeitig freuen wir uns, die Erfahrungen und Kompetenzen der ANTA Gruppe einzubringen, um PUMAs künftiges Wachstum zu unterstützen und dabei gleichzeitig das zu bewahren, was die Marke so einzigartig macht.“

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PUMA bedankt sich bei Artémis für die Unterstützung und Zusammenarbeit während der Zeit als Großaktionär von PUMA. „Wir sind dankbar für die konstruktive Partnerschaft und den vertrauensvollen Austausch mit Artémis in den vergangenen Jahren. Wir schätzen das langjährige Engagement für PUMA sehr“, sagte Arthur Höld.

Héloïse Temple-Boyer, Vorsitzende des Aufsichtsrats von PUMA, sagte: „Im Namen des Aufsichtsrats heiße ich ANTA Sports als neuen größten Anteilseigner von PUMA willkommen. Wir sind zuversichtlich, dass das langfristige Engagement und die Kompetenz im Sport von ANTA Sports zur weiteren Entwicklung und zum Erfolg von PUMA beitragen werden.“

Medienkontakt: Anne Putz – PUMA Corporate Communications – Anne.Putz@puma.com

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt und verkauft. PUMA wurde 1948 gegründet und verhilft den besten Athlet*innen und Teams der Welt mit innovativen Produkten zu Höchstleistungen. Das Unternehmen, das für sein Logo mit der ikonischen Katze und den Formstrip bekannt ist, bietet Performance-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training an. Die Sportstyle-Kollektionen des Unternehmens haben ihre Wurzeln im Sport und begeistern Konsument*innen durch eine starke Verbindung zur Kultur des Sports. Mit seiner langen Geschichte und seinem starken Erbe ist PUMA stolz auf eines der umfangreichsten Archive der Branche, das viele ikonische Produkte wie den Suede und den Speedcat umfasst. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und hat rund 20.000 Mitarbeitende. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://about.puma.com.

ANTA SPORTS

ANTA wurde 1991 gegründet. ANTA Sports Products Limited, ein international anerkannter Sportartikelhersteller, ist seit 2007 an der Hauptbörse der HKEx notiert (Aktiencodes: 2020 (HKD) und 82020 (RMB)). Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Sportgeist in das Leben aller Menschen zu bringen. ANTA Sports ist insbesondere in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Design, Herstellung, Marketing und Vertrieb von Sportprodukten wie Schuhen, Bekleidung und Accessoires tätig. Mit einem umfassenden Markenportfolio, darunter ANTA, FILA in China, DESCENTE, KOLON SPORT, JACK WOLFSKIN und MAIA ACTIVE, erschließt ANTA Sports Potenzial sowohl im Massen- als auch im Premiumsegment. ANTA Sports ist zudem größter Anteilseigner von Amer Sports, Inc. und PUMA SE. Amer Sports ist eine globale Gruppe bekannter Sport- und Outdoor-Marken wie Arc’teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance und Atomic, deren Aktien an der New Yorker Börse (NYSE: AS) notiert sind. PUMA SE ist eine der weltweit führenden Sportmarken, deren Aktien an der Deutschen Börse notiert sind (ETR: PUM).



ARTÉMIS

Artémis ist die Holdinggesellschaft der Familie Pinault. Das 1992 von François Pinault gegründete Unternehmen investiert langfristig in wachstumsstarke Unternehmen und unterstützt deren Entwicklung. Im Laufe der Jahre hat Artémis ein starkes und ausgewogenes Portfolio führender internationaler Marken aufgebaut, die hauptsächlich im globalen Luxusgütersektor tätig sind. Zu den wichtigsten kontrollierten Beteiligungen zählen Kering, Creative Artists Agency (CAA), Artémis Domaines (dazu gehören renommierte Weingüter, unter anderem Château Latour, Clos de Tart, Domaine des Cabottes, Bouchard Père et Fils und Champagne Jacquesson), Christie’s, Ponant, Stade Rennais F.C. und Courrèges sowie im Mediensektor Le Point und Point de Vue. Artémis verfolgt einen langfristigen Investitionsansatz und unterstützt die Entwicklung und das Wachstum der Unternehmen und Vermögenswerte im Portfolio. Die konsolidierten Vermögenswerte von Artémis belaufen sich auf rund 30 Milliarden Euro.