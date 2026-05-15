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EQS-News: PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

18.05.26 11:45 Uhr
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EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges
PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

18.05.2026 / 11:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

Oberkirch, 18. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der PWO AG hat heute einstimmig beschlossen, Carlo Lazzarini erneut ab 1. Januar 2027 für weitere 5 Jahre zum Mitglied des Vorstands der AG zu bestellen und ihn in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzenden zu bestätigen.

Karl M. Schmidhuber, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PWO AG: „Carlo Lazzarini hat die PWO-Gruppe in den vergangenen Jahren konsequent weiterentwickelt, international ausgebaut und in einem zuletzt sehr schwierigen Marktumfeld auf Kurs gehalten. Der Aufsichtsrat freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und sieht in der Kontinuität der Führung eine wichtige Grundlage für die Fortsetzung der positiven Entwicklung des Unternehmens."

Carlo Lazzarini, Vorstandsvorsitzender der PWO AG: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen. Ich freue mich darauf, meine Aufgabe fortzuführen und gemeinsam mit unserem weltweiten Team die Entwicklung der PWO-Gruppe auch in den kommenden Jahren mitgestalten und vorantreiben zu dürfen."

Der Aufsichtsrat wünscht Carlo Lazzarini für die kommenden Jahre weiterhin viel Erfolg.
 

PWO AG
Der Vorstand

 

Kontakt:
Lukas Daucher
Investor Relations & Corporate Communications
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