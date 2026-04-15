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EQS-News: Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 8. Mai 2026 um 11:00 Uhr an

05.05.26 11:13 Uhr
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EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 8. Mai 2026 um 11:00 Uhr an

05.05.2026 / 11:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 8. Mai 2026 um 11:00 Uhr an    

  • Informationen des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 und zur künftigen Geschäftsentwicklung
  • Online-Präsentation via Webcast für Aktionäre, Pressevertreter und Analysten

Dillingen / Saar, 5. Mai 2026 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) lädt interessierte Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 zur Online-Präsentation des Vorstands ein.

Im Webcast geben CEO Pascal Klein und CFO Kai Winkelmann einen Überblick zu den Geschäftszahlen 2025 und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie zum Ausblick des Unternehmens. Im Anschluss wird es ebenfalls eine Fragerunde geben.

Eckdaten des Pyrum-Webcasts

Freitag, 8. Mai 2026
Beginn: 11:00 Uhr
Dauer: 60 Minuten
Sprache: Englisch

Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/537ca059-a7d8-44a7-ae58-447414c23a10

 

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie TTO (ThermoTireOil) und TTB (ThermoTireBlack) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig.

www.pyrum.net

 

Kontakt

IR.on AG
Frederic Hilke
Tel: +49 221 9140 970 
E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG
Dieselstraße 8
66763 Dillingen / Saar 
E-Mail: presse@pyrum.net

 


05.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pyrum Innovations AG
Dieselstraße 8
66763 Dillingen/Saar
Deutschland
Telefon: +49 6831 959 480
E-Mail: contact@pyrum.net
Internet: www.pyrum.net
ISIN: DE000A2G8ZX8
WKN: A2G8ZX
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate BSX
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