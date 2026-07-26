EQS-News: q.beyond übernimmt Mehrheit am SAP-Healthcare-Spezialisten GITG
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EQS-News: q.beyond AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
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q.beyond übernimmt Mehrheit am SAP-Healthcare-Spezialisten GITG
Köln/Hamburg, 3. August 2026. Der IT-Dienstleister q.beyond AG übernimmt 51 % des SAP-Healthcare-Spezialisten GITG AG. Das 2002 gegründete Unternehmen zählt mit knapp 40 hochspezialisierten Mitarbeitenden und mehr als 500 Projekten zu den digitalen Pionieren im Gesundheitssektor. Gemeinsam mit q.beyond wird der SAP-Partner GITG eine treibende Rolle beim Ersatz der von SAP für 2030 abgekündigten Branchenlösung IS-H spielen.
Mit GS-H verfügt die in Hamburg ansässige GITG über eine schlüsselfertige Nachfolgelösung auf S/4HANA-Basis und ermöglicht Krankenhäusern so einen reibungslosen Übergang ihres Kernsystems für Patientenmanagement und -abrechnung. Schätzungsweise mehr als 500 Kliniken und damit mehr als 20 % aller Häuser in der DACH-Region arbeiten derzeit noch mit der auslaufenden SAP-Lösung IS-H.
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Künftiger Krankenhausstandard im SAP-Umfeld
q.beyond-CEO Thies Rixen begründet die Übernahme: „Schon aus dem ersten gemeinsamen Projekt wissen wir: GITG passt mit seinem hochqualifizierten Team perfekt zu q.beyond. Das Unternehmen ist wie wir service- und leistungsorientiert und verfolgt ebenfalls einen Consult-to-operate-Ansatz mit hoher Umsetzungskompetenz.“
Mit dem SAP-Healthcare-Spezialisten übernehme q.beyond ohne Vorlaufzeit eine führende Marktposition in einer weiteren wachstums- und investitionsstarken Fokusbranche. Rixen verweist auf einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: „Mit GS-H erwerben wir das geistige Eigentum für den künftigen Krankenhausstandard im SAP-Umfeld.“ Die Übernahme finanziert q.beyond komplett aus eigenen Mitteln; über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
GITG kann Geschäftsmodell mit q.beyond skalieren
Nach dem Zusammenschluss wird GITG das Wachstum forcieren. Die sich bietenden Cross-Selling-Potenziale zählen ebenso wie das umfassende IT-Know-how zu den zentralen Gründen, warum sich GITG-CEO Prof. Dr. Wilken Möller für q.beyond entschieden hat: „q.beyond ist der richtige Partner, um unsere Lösungen wie das GS-H mit noch mehr Ressourcen weiterzuentwickeln und bei noch mehr Kunden zu implementieren. Gemeinsam können wir die Chancen, die sich aus der Ablösung des bisherigen SAP-Kernsystems in Krankenhäusern ergeben, optimal nutzen.“ Möller bleibt genauso wie seine Vorstandskollegen nach der Übernahme an Bord und treibt künftig im q.beyond-Verbund das profitable Wachstum im Gesundheitssektor voran.
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Gemeinsam sind die beiden Unternehmen in der Lage, die kompletten IT-Bedürfnisse von Krankenhäusern abzubilden. Während sich GITG auf SAP-Healthcare, GS-H und Kliniksysteme konzentriert, steuert q.beyond seine Kompetenz rund um Security, Cloud, Managed Services und die Orchestrierung von KI-Agenten bei. q.beyond wird damit zu einem Full-Stack-Digitalisierer in einer Branche, in der nicht zuletzt die aktuelle Gesundheitsreform zu einer beschleunigten Modernisierung der IT-Landschaft führen wird.
Meilenstein bei der Umsetzung der „Strategie 2028“
q.beyond-CEO Rixen sieht den Zusammenschluss als Meilenstein bei der Umsetzung der Strategie 2028 mit ihren Schwerpunkten Branchenfokus, Internationalisierung und KI. „Wir zählen nun, wie angekündigt, zu den führenden Anbietern in einer weiteren Fokusbranche und stärken unsere Marktposition in Österreich und der Schweiz.“ Mit nunmehr drei Nearshoring-Standorten in Lettland, Rumänien und Spanien begegnet das Unternehmen zudem sehr wirksam dem Kostendruck und dem Fachkräftemangel in Deutschland. Rixen bekräftigt vor diesem Hintergrund seine ehrgeizigen Ziele für die kommenden drei Jahre: „Bis 2028 werden wir den Umsatz auf rund 250 Mio. € und die EBITDA-Marge auf rund 10 % steigern.“
03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Straße 4
|50829 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49-221-669-8724
|Fax:
|+49-221-669-8009
|E-Mail:
|invest@qbeyond.de
|Internet:
|www.qbeyond.de
|ISIN:
|DE000A41YDG0
|WKN:
|A41YDG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900DGVITE7A2L5G12
|EQS News ID:
|2375446
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2375446 03.08.2026 CET/CEST
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