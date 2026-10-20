EQS-News: Q3/2026: Revenue up +6.0%; 67 new sites built; CAPEX of 12.8 mEUR
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EQS-News: EuroTeleSites AG
/ Key word(s): Quarterly / Interim Statement
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Please find below the key highlights for the third quarter, with further details available in the databook. https://eurotelesites.com/eurotelesites-databook-q32026/
As previously communicated, conference calls will be held alongside our full-year and half-year results. We remain available for any questions at investor.relations@eurotelesites.com.
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Upcoming investor events include the Winter 1on1-Summit 2026 (16 November) and the Vienna Calling 2026 Conference (3 December). EuroTeleSites will publish its full-year 2026 results and host a conference call in February 2027.
Moritz Palmi
EuroTeleSites AG
20.10.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
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|Language:
|English
|Company:
|EuroTeleSites AG
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Austria
|E-mail:
|info@eurotelesites.com
|Internet:
|eurotelesites.com
|ISIN:
|AT000000ETS9
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|LEI Code:
|5299007TJV9W1OY91Y28
|EQS News ID:
|2419056
|End of News
|EQS News Service
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2419056 20.10.2026 CET/CEST
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