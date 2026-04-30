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EQS-News: Quartalsergebnis: PNE AG startet gut in das Jahr 2026

13.05.26 07:59 Uhr
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EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Quartalsergebnis: PNE AG startet gut in das Jahr 2026

13.05.2026 / 07:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Quartalsergebnis: PNE AG startet gut in das Jahr 2026 

  • Deutliche Steigerung des normalised EBITDA auf 17,9 Mio. Euro.
  • Ergebnis getrieben durch erfolgreiche Projektverkäufe und bessere Windverhältnisse
  • Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Cuxhaven, 13. Mai 2026 – Die PNE AG ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal wurden vier Windenergie- und ein Photovoltaikprojekt verkauft. Gleichzeitig erhielt PNE Genehmigungen für insgesamt 14 weitere Windenergie- und PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von 335,9 MW.

Diese positive operative Entwicklung spiegelt sich deutlich in den Finanzkennzahlen wider: Die Gesamtleistung legte auf 68,9 Mio. Euro zu (Vorjahr: 55,7 Mio. Euro), der Umsatz stieg auf 56,2 Mio. Euro (Vorjahr: 27,9 Mio. Euro). Das um Einmaleffekte bereinigte normalised EBITDA lag signifikant höher bei 17,9 Mio. Euro (Vorjahr: 3,6 Mio. Euro). Auch das Betriebsergebnis (EBIT) fiel deutlich besser aus und verbesserte sich auf 3,2 Mio. Euro (Vorjahr: -7,3 Mio. Euro).

„Wir sind gut in das Jahr 2026 gestartet. Insbesondere die Projektverkäufe sowie die gegenüber dem Vorjahr besseren Windverhältnisse haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen“, sagt Heiko Wuttke, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. „Wir sehen zudem erste Erfolge unseres Transformations- und Kostenreduktionsprogramms Focus & Deliver.“

Weiterentwicklung der Projektpipeline und Ausbau des Geschäfts

Die Projektpipeline entwickelte sich stabil und lag zum Ende des ersten Quartals bei 21,7 GW (31. Dezember 2025: 21,8 GW). Dabei blieb die Pipeline der Windenergieprojekte an Land unverändert bei 14,6 GW, während sich die Pipeline von PV-Projekten leicht von 7,2 GWp auf 7,1 GWp verringerte.

Zum 31. März 2026 befanden sich in Deutschland acht Windparks mit einer Leistung von insgesamt 122,0 MW im Bau. Davon sind vier Windparks mit 59,0 MW Dienstleistungsprojekte.

Im Segment Stromerzeugung profitierte PNE von verbesserten Windverhältnissen: Die Stromproduktion stieg auf rund 262 GWh (Vorjahr: 197 GWh). Damit wurden rund 198.000 Tonnen CO2e (Vorjahr: 149.000 Tonnen CO2e) (Quelle: Umweltbundesamt, 2025) vermieden.

Im Services-Bereich setzte sich die positive Entwicklung fort. Das betreute Auftragsvolumen im Betriebsmanagement erhöhte sich auf rund 3.234 MW (Ende 2025: 3.103 MW), wobei insbesondere das internationale Geschäft weiter an Bedeutung gewinnt.

Transformation und strategische Fokussierung

Parallel zur operativen Entwicklung treibt PNE das Transformations- und Kostenreduktionsprogramm weiter voran. Ziel ist eine schlankere und fokussiertere Organisation mit klarem Schwerpunkt auf Windenergie an Land, Photovoltaik sowie Batteriespeicherlösungen (BESS). Zudem richtet sich das Unternehmen künftig noch stärker auf integrierte Energielösungen und netzdienliche Anwendungen aus.

Guidance bestätigt

Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung bestätigt der Vorstand die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet wird weiterhin ein normalised EBITDA von 110 bis 140 Mio. Euro.

„Unser guter Start ins Jahr sowie die Fortschritte in allen Segmenten stimmen uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf“, ergänzt Heiko Wuttke.

Die Mitteilung zum ersten Quartal 2026 der PNE AG ist hier verfügbar:

PNE, Deutsch, QM 1, 2026

 

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.


Kontakt:

PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN: A0JBPG, A30VJW
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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