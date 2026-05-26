EQS-News: R. STAHL Aktionäre beschließen nahezu alle Tagesordnungspunkte auf der Hauptversammlung – Vorstand bestätigt Jahresprognose
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: R. Stahl AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Werbung
Werbung
R. STAHL Aktionäre beschließen nahezu alle Tagesordnungspunkte auf der Hauptversammlung – Vorstand bestätigt Jahresprognose
Waldenburg, 16. Juni 2026 – Auf der 33. ordentlichen Hauptversammlung der R. STAHL AG haben die Aktionäre und Aktionärinnen nahezu alle Tagesordnungspunkte mit der erforderlichen Mehrheit verabschiedet. In der Gemeinde- und Festhalle Nobelgusch in Pfedelbach waren 190 Anteilseigner anwesend. Die Präsenz, als der Anteil des Kapitals am gesamten Grundkapital der Gesellschaft, das auf der Hauptversammlung vertreten war, lag bei 78,71 % nach 78,54 % im Vorjahr.
Werbung
Werbung
Mit dem Zukunftsprogramm NEXUS das Unternehmen schrittweise und strukturiert weiterentwickeln
In seiner ausführlichen Präsentation erläuterte der derzeitige Alleinvorstand Tobias Popp den Aktionärinnen und Aktionären zunächst, wie sich die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten auf die Geschäfte von R. STAHL im Geschäftsjahr 2025 auswirkten.
Im Anschluss ging der Vorstand detailliert auf die weitere Umsetzung des im Februar 2026 gestarteten Zukunftsprogramms NEXUS ein. Mit NEXUS will sich das Unternehmen mittel- und langfristig zum globalen Marktführer für Lösungen in explosionsgefährdeten Bereichen und rauen Umgebungen (Harsh Environment) weiterentwickeln. Im laufenden Jahr legt der Vorstand den Fokus auf die wirtschaftliche Stabilisierung des Unternehmens. Darüber hinaus werden die strukturellen Grundlagen geschaffen, um ab 2027 nachhaltig profitabel und skalierbar zu wachsen. Für die erfolgreiche Umsetzung von NEXUS nehmen die Themen Internationalisierung, Marktpositionierung sowie der Ausbau des Service- und Lösungsgeschäfts eine Schlüsselrolle ein.
Werbung
Werbung
R. STAHL legt 2026 die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft – Ausblick für Gesamtjahr 2026 bestätigt
In seinem Vortrag bestätigte der Vorstand die im April 2026 veröffentlichte Jahresprognose. Das Unternehmen erwartet auf Basis der weiterhin zurückhaltenden Investitionsbereitschaft der Kunden für das Gesamtjahr 2026 eine Stabilisierung des Geschäfts. Der Konzernumsatz soll zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € (2025: 313,0 Mio. €) liegen und das EBITDA vor Sondereinflüssen einen Wert zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € (2025: 34,4 Mio. €) erreichen. Beim Free Cashflow rechnet R. STAHL 2026 mit einem ausgeglichenen Wert (2025: - 0,3 Mio. €).
Aktionäre haben nahezu alle zur Abstimmung vorgelegten Tagesordnungspunkte beschlossen
Vorstand und Aufsichtsrat sind für das abgeschlossene Geschäftsjahr entlastet worden. Für das ausscheidende Aufsichtsratsmitglied Harald Rönn wurde der von den Aktionären vorgeschlagene Kandidat Rolf Friedrich von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Der Tagesordnungspunkt 10, die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, verfehlte die erforderliche Mehrheit. Alle anderen Tagesordnungspunkte wurden beschlossen.
Das Aufsichtsratsmitglied Peter Leischner beabsichtigt nach dieser Hauptversammlung sein Mandat niederzulegen. Der genaue Zeitpunkt wird im Sinne einer weiterhin effizienten Aufsicht mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Unternehmen abgestimmt. Das Aufsichtsratsgremium dankt Herrn Leischner jetzt schon für sein Engagement im Aufsichtsrat, dem er 18 Jahre angehörte, acht Jahre davon als Aufsichtsratsvorsitzender.
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen Hauptversammlung sowie die Präsentation des Vorstands sind auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations einsehbar (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/).
Die nächsten Zahlen und Ergebnisse präsentiert R. STAHL mit Vorlage des Halbjahresbericht, der dieses Jahr bereits am 31. Juli veröffentlicht wird (bisher geplant: 6. August 2026).
Über R. STAHL – www.r-stahl.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.
Tel. +49 7942 943-1396
investornews@r-stahl.com
16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|R. Stahl AG
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (7942) 943-0
|E-Mail:
|investornews@stahl.de
|Internet:
|www.r-stahl.com
|ISIN:
|DE000A1PHBB5
|WKN:
|A1PHBB
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2347486
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2347486 16.06.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf R. Stahl
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf R. Stahl
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent