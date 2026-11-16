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EQS-News: RC Industrie Immobilien SE: Strategische Partnerschaft zur Entwicklung von Rechenzentren

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EQS-News: RC Industrie Immobilien SE / Schlagwort(e): Kooperation
RC Industrie Immobilien SE: Strategische Partnerschaft zur Entwicklung von Rechenzentren

16.11.2026 / 10:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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RC Industrie Immobilien SE: Strategische Partnerschaft zur Entwicklung von Rechenzentren

Hamburg, 16.11.2026 – Die RC Industrie Immobilien SE („Gesellschaft“, ISIN DE000A41EC29; WKN A41EC2) hat eine strategische Partnerschaft mit einem international tätigen Unternehmen aus den Bereichen grüne Energie und Dienstleistungen vereinbart. Ziel der Kooperation ist es, Potenziale zur Umnutzung bestehender Light-Industrial-Immobilien in Rechenzentren zu erschließen.

Die Gesellschaft sieht in Deutschland eine umfangreiche Pipeline industriell genutzter Immobilien, von denen sich ausgewählte Objekte für eine Umnutzung in Rechenzentren eignen können. Der Partner bringt ein Netzwerk und Erfahrung in diesem Bereich ein und verfügt insbesondere über Zugang zu grünem Strom in der erforderlichen Größenordnung.

Ausgangspunkt der Kooperation ist ein konkretes Objekt aus der Pipeline der Gesellschaft.

Sonja Petersen, geschäftsführende Direktorin (CEO) der RC Industrie Immobilien SE, erläutert: „Die Immobilien in unserem Geschäftsfeld liegen in Gewerbe- und Industriegebieten. Viele unserer Mieter verfügen zudem bereits über leistungsfähige Stromanschlüsse. Diese Standortmerkmale können die Entwicklung von Rechenzentren begünstigen. Unser Hauptfokus bleibt der Erwerb und die Bewirtschaftung von Immobilien mit starken Cashflows in guten Lagen. Wo darüber hinaus Umnutzungspotenzial vorhanden ist, wollen wir dieses für uns und unsere Aktionäre nutzen. Ich freue mich, dass wir dafür auf das Know-how und das Netzwerk unseres Partners zurückgreifen können.“

Rolf Elgeti, Vorsitzender des Verwaltungsrats der RC Industrie Immobilien SE, ergänzt: „Neben starken Cashflows, gutem Mietwachstum und Portfolioeffekten bieten die Umnutzungspotenziale von Grundstücken im Light-Industrial-Segment zusätzliche Handlungsoptionen. Das macht dieses Segment für mich seit Langem attraktiv. Gerade Standorte energieintensiver Nutzer, die derzeit wirtschaftlich unter Druck stehen, können Potenzial für solche Umnutzungen bieten. Diese Möglichkeiten wollen wir gezielt prüfen und nutzen.“



Kontakt
RC Industrie Immobilien SE
Sonja Petersen – geschäftsführende Direktorin (CEO)
Hermannstraße 40, 20095 Hamburg
T: +49 (0)40 3688 126 77
E: info@rc-industrieimmobilien.com
W: www.rc-industrieimmobilien.com

Über RC Industrie Immobilien SE
Die RC Industrie Immobilien SE ist eine im Freiverkehr notierte Immobiliengesellschaft. Sie baut in Deutschland ein diversifiziertes Portfolio kleinerer und mittelgroßer Gewerbe-, Produktions- und Logistikimmobilien im Light-Industrial-Segment auf. Für den Erwerb und die Bewirtschaftung der Immobilien nutzt sie eigene Strukturen.


16.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: RC Industrie Immobilien SE
Hermannstraße 40
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 3688 126 77
E-Mail: info@rc-industrieimmobilien.com
Internet: www.rc-industrieimmobilien.com
ISIN: DE000A41EC29
WKN: A41EC2
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
LEI Code: 9845003E0F693A542B11
EQS News ID: 2435522

 
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