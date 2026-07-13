EQS-News: Readcrest Capital AG startet drittes Geschäftsfeld: Industrieimmobilien
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EQS-News: Readcrest Capital AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Expansion
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Readcrest Capital AG startet drittes Geschäftsfeld: Industrieimmobilien
Hamburg, 27. Juli 2026 – Die Readcrest Capital AG („Gesellschaft“; ISIN DE000A0LE3J1, WKN A0LE3J) hat eine Mehrheitsbeteiligung von 80 % an der DEVARIS SE (ISIN DE000A41EC29) mit Sitz in Frankfurt am Main erworben; die Transaktion ist bereits vollzogen. Die DEVARIS SE ist ein Börsenmantel ohne operatives Geschäft, der im Zuge der Übernahme strategisch neu ausgerichtet wird und künftig unter dem Namen RC Industrieimmobilien SE firmieren wird. Die Aktien der DEVARIS SE sind in den einfachen Freiverkehren der Börsen Düsseldorf und Stuttgart einbezogen.
Mit der Beteiligung erweitert die Readcrest Capital AG ihr Immobiliengeschäft um ein weiteres Standbein: Die künftige RC Industrieimmobilien SE wird zu einer fokussierten Plattform für kleinere und mittelgroße Gewerbe-, Produktions- und Logistikimmobilien (Light Industrial) in Deutschland aufgebaut. Unternehmensimmobilien machen rund ein Viertel des deutschen Gewerbeimmobilienmarktes aus. Da dieser Markt stark fragmentiert ist, bietet er ein attraktives, kapitalmarktfähiges Aggregationspotenzial – bei hoher Mieterbindung und breiter Risikostreuung. Die bestehende Freiverkehrsnotierung der RC Industrieimmobilien SE bildet dabei den Rahmen für Governance, Finanzierung und eine transparente Kapitalmarktkommunikation; mittelfristig ist bei entsprechender Größe ein Uplisting vorgesehen.
Für den Portfolioaufbau besteht bereits eine geprüfte Ankaufspipeline von mehr als zehn Objekten in ganz Deutschland mit zusammen rund 180.000 m² vermietbarer Fläche und annualisierten Mieterträgen von über 10 Mio. Euro. Erste Ankäufe sollen in den kommenden Monaten umgesetzt werden.
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Entsprechende Beschlüsse für die Neuausrichtung wurden auf der Hauptversammlung der künftigen RC Industrieimmobilien SE am 27. Juli 2026 gefasst, mit deren Ablauf auch folgende personelle Veränderungen in den Organen der Gesellschaft wirksam geworden sind: Den Vorsitz des Verwaltungsrats der RC Industrieimmobilien SE übernimmt Rolf Elgeti als Non-Executive Chairman; Dr. Marcus Kiefer gehört dem Gremium als Non-Executive Director an. Beide sind zugleich unverändert Vorstände der Readcrest Capital AG und stellen so die enge strategische und finanzielle Anbindung an die Gesellschaft sicher. Die operative Führung liegt bei Sonja Petersen als geschäftsführender Direktorin (CEO); sie verantwortet den Portfolioaufbau, die Akquisitionen und das Asset Management. Sämtliche Funktionen werden vollständig in-house aufgebaut.
„Mit dieser Initiative investieren wir in einen der attraktivsten und zugleich am stärksten fragmentierten Teilmärkte des deutschen Immobilienmarktes. Unsere neue börsengelistete Tochter bietet uns den passenden Rahmen für einen disziplinierten, skalierbaren Portfolioaufbau – und ergänzt unsere stabilen Cashflows aus dem Gesundheitsgeschäft sowie unsere Wohnungsbauprojekte in Deutschland um eine weitere Säule. Das Team um Frau Petersen hat mehrfach bewiesen, dass es in diesem Teilmarkt erhebliche Werte für Investoren und Aktionäre schaffen kann. Umso mehr freut es mich, dieses Potenzial nun auch unseren Aktionären zugänglich zu machen“, sagt Rolf Elgeti, CEO der Readcrest Capital AG.
Weitere Informationen zur RC Industrieimmobilien SE finden Sie fortan unter: www.rc-industrieimmobilien.com
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Kontakt
Über die Readcrest Capital AG
Finanzkalender 2026
27.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Hermannstraße 40
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)403 688 126 77
|E-Mail:
|info@readcrest.com
|Internet:
|www.readcrest.com
|ISIN:
|DE000A0LE3J1
|WKN:
|A0LE3J
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|8945004D7BZ2T9FUK105
|EQS News ID:
|2371632
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2371632 27.07.2026 CET/CEST
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|Rating
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