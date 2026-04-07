DAX23.742 -0,3%Est505.905 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -2,1%Nas22.963 +0,3%Bitcoin61.469 +1,5%Euro1,1710 +0,3%Öl102,2 +8,4%Gold4.719 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Gespräche gescheitert: DAX schließt im Minus -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Entlastungspaket: Koalition plant Krisen-Bonus und Steuersenkung bei Kraftstoffen Entlastungspaket: Koalition plant Krisen-Bonus und Steuersenkung bei Kraftstoffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-News: Readcrest Capital baut in Schwerin 100 Wohnungen – Baustart voraussichtlich im ersten Quartal 2027

13.04.26 17:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Readcrest Capital AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
1,20 EUR 0,03 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen

EQS-News: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Immobilien
Readcrest Capital baut in Schwerin 100 Wohnungen – Baustart voraussichtlich im ersten Quartal 2027

13.04.2026 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Readcrest Capital baut in Schwerin 100 Wohnungen – Baustart voraussichtlich im ersten Quartal 2027

Hamburg, 13. April, 2026 – Die Readcrest Capital AG (“Gesellschaft,” DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) realisiert ein weiteres Projekt aus der Insolvenzmasse der AOC | Die Stadtentwickler GmbH („AOC“): Ein Grundstück von ca. 10.000 qm in Schwerin, für das unter dem Projektnamen „Quartier am Zoo“ bereits eine Baugenehmigung für 100 Wohnungen mit einer Mietfläche von ca. 8.000 qm vorliegt.

Die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns hat sich zu einem aufstrebenden Wirtschafts- und Wohnstandort entwickelt und genießt den Vorzug, neben der Etablierung als Bildungszentrum mit vier Hochschulen, auch zum Wirtschaftsraum der Metropolregion Hamburg zu gehören. Die Projektentwicklung zeichnet sich durch ihre grüne Lage in unmittelbarer Nähe zum Schweriner Innensee und Zippendorfer Strand aus. Die Umsetzung wird im Standard KfW 40 QNG erfolgen und eine DGNB-Zertifizierung in „Gold“ aufweisen. Die Gesellschaft rechnet damit, den Bau im ersten Quartal 2027 zu beginnen.

Weitere Details und Kennzahlen zum Projekt werden in Kürze auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

Kontakt
Readcrest Capital AG
Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände
Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg
Tel.: +49 40 679 580-22
info@readcrest.com
www.readcrest.com

 

 


13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 67958022
E-Mail: info@readcrest.com
Internet: www.readcrest.com
ISIN: DE000A0LE3J1
WKN: A0LE3J
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2307432

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2307432  13.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Readcrest Capital AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

DatumMeistgelesen