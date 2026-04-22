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EQS-News: Readcrest Capital verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses auf Mitte Mai 2026 – Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts erfordert angepasste Darstellung

23.04.26 18:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Readcrest Capital AG
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Charts|News|Analysen

EQS-News: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
Readcrest Capital verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses auf Mitte Mai 2026 – Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts erfordert angepasste Darstellung

23.04.2026 / 18:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Readcrest Capital verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses auf Mitte Mai 2026 – Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts erfordert angepasste Darstellung

Hamburg, 23. April 2026 – Die Readcrest Capital AG („Gesellschaft“, DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) informiert ihre Aktionäre, dass sich die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 verschiebt. Der geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft wird wie geplant am 30. April 2026 veröffentlicht; der geprüfte Konzernabschluss folgt voraussichtlich am 21. Mai 2026.

Hintergrund der Verschiebung ist eine erfreuliche Entwicklung: Der erfolgreiche Verkauf des Pflegeheimgeschäfts in Großbritannien, der am 17. April 2026 abgeschlossen wurde. Aufgrund dieser Transaktion sind die betroffenen Gesellschaften im Konzernabschluss als aufgegebener Geschäftsbereich auszuweisen. Das bedeutet, dass ihre Ergebnisbeiträge gesondert dargestellt und die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst werden müssen, damit Aktionäre und Investoren die Entwicklung des fortzuführenden Geschäfts klar erkennen können. Diese zusätzlichen Arbeiten sowie deren sorgfältige Prüfung benötigen etwas mehr Zeit.

Für das operative Geschäft und die Finanzlage der Gesellschaft ergeben sich daraus keinerlei Veränderungen. Die Verschiebung ist rein technischer Natur und kein Hinweis auf inhaltliche Themen im Abschluss.

 

Kontakt
Readcrest Capital AG
Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände
Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg
T: +49 40 679 580-22
M: info@readcrest.com
W: https://www.readcrest.com/

Über Readcrest Capital AG
Die Readcrest Capital AG ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Special-Situations-Investments. Das Unternehmen stützt sich auf stabile Cashflows aus systemrelevanten Gesundheitsdienstleistungen im Vereinigten Königreich. Auf dieser Grundlage konzentriert sich Readcrest Capital auf die Entwicklung aussichtsreicher Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands.

 


23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 67958022
E-Mail: info@readcrest.com
Internet: www.readcrest.com
ISIN: DE000A0LE3J1
WKN: A0LE3J
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2313930

 
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