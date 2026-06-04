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EQS-News: Redcare Pharmacy beschleunigt das Wachstum, steigert die Profitabilität und erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

15.06.26 16:18 Uhr
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EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose
Redcare Pharmacy beschleunigt das Wachstum, steigert die Profitabilität und erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

15.06.2026 / 16:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Redcare Pharmacy beschleunigt das Wachstum, steigert die Profitabilität und erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

  • Konzernumsatz steigt im bisherigen Verlauf des zweiten Quartals um 20% gegenüber dem Vorjahr, getragen sowohl vom Non-Rx- als auch vom Rx-Wachstum.
  • Non-Rx-Wachstum in Deutschland beschleunigt sich im bisherigen Quartalsverlauf gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 14% nach 9% im Q1 2026.
  • Mit einem Plus von 57% gegenüber dem Vorjahreszeitraum setzt das deutsche Rx-Geschäft seine starke Dynamik im laufenden Quartal fort (Q4 2025: 60%, Q1 2026: 55%).
  • Verbesserung des bereinigten EBITDAs gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch eine stärker als erwartete Geschäftsentwicklung und fortlaufende Optimierung des Marketing-Mix.

Sevenum, die Niederlande, 15. Juni 2026. Redcare Pharmacy hat heute vorläufige Geschäftszahlen für die ersten beiden Monate des zweiten Quartals 2026 veröffentlicht. Die Geschäftsentwicklung lag über den Erwartungen. Das Wachstum beschleunigte sich gegenüber dem ersten Quartal 2026 und zeigte über den gesamten Zeitraum hinweg eine konstante Dynamik. Das Wachstum wurde insbesondere durch das Rx- und Non-Rx-Geschäft in der DACH-Region getragen. Im deutschen Non-Rx-Geschäft beschleunigte sich das Wachstum von 9 % im ersten Quartal auf 12% im April und 16% im Mai. Auf Basis dieser Entwicklung erhöht Redcare Pharmacy die Prognose für das Gesamtjahr 2026.

„Unsere Geschäftsentwicklung unterstreicht die Stärke und Dynamik unseres Geschäfts, mit Wachstum sowohl in Rx als auch in Non-Rx“, sagt Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy. „Wir gewinnen weiterhin Marktanteile und verbessern unsere Profitabilität, während wir das Kundenerlebnis kontinuierlich optimieren und unsere operative Umsetzung insgesamt stärken.

Umsatzentwicklung DACH.

Die DACH-Region verzeichnete im bisherigen Verlauf des zweiten Quartals eine beschleunigte Umsatzentwicklung. Maßgeblich hierfür waren die erneute Steigerung des Non-Rx-Wachstums in Deutschland sowie die weiterhin starke Dynamik im Rx-Bereich. In den ersten beiden Monaten des Quartals stieg der Segmentumsatz um 21% gegenüber dem Vorjahr. Das deutsche Non-Rx-Geschäft wuchs um 14% gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz im Rx-Bereich stieg um 33 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das Rx-Geschäft in Deutschland mit einem Umsatzwachstum von 57%, nach 55% im ersten Quartal.

Umsatzentwicklung International.

Das Segment „International“ verzeichnete im bisherigen Quartalsverlauf ein anhaltend starkes Umsatzwachstum.   Nahezu alle Länder trugen zum Wachstum des Segments bei. Mit einem Umsatzplus von 16% in den Monaten April und Mai setzte sich das Wachstum auf dem Niveau des ersten Quartals (+16%) fort.

Bereinigte EBITDA-Marge.

Die bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich weiterhin gegenüber dem Vorjahr. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere das margenstarke Wachstum des DACH-Non-Rx-Marktes sowie eine höhere Effizienz im Marketing.

Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

  • Konzernumsatzwachstum von 15% bis 17% (zuvor: 13% bis 15%).
  • Non-Rx-Umsatzwachstum von 10% bis 12% (zuvor: 8% bis 10%).
  • Rx-Umsatz in Deutschland von EUR 680 Mio. bis EUR 720 Mio., entsprechend einem Wachstum von 35% bis 43% (zuvor: über EUR 670 Mio.).
  • Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2,5% und 3,0% (zuvor: über 2,5%).

Redcare Pharmacy wird die Finanz-Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 am 29. Juli 2026 veröffentlichen und am selben Tag die vierteljährliche Telefonkonferenz anbieten. Vor diesem Datum wird das Unternehmen kein weiteres Trading Statement veröffentlichen.

Auf einen Blick.

Konzern  
in EUR Mio. Q4 2025 Q1 2026 2M Q2 2026
Nettoumsatz 795 849 568
Wachstum (in Prozent) 17,7% 18,4% 20.4%
DACH      
Rx Umsatz 312 316 221
Wachstum (in Prozent) 34% 35% 33%
Davon Rx Deutschland 155 168 118
Wachstum (in Prozent) 60% 55% 57%
Davon MediService 156 149 103
Wachstum (in Prozent) 15% 19% 12%
Non-Rx Umsatz 346 377 242
Wachstum (in Prozent) 6% 8% 13%
International      
Non-Rx Umsatz 138 156 104
Wachstum (in Prozent) 18% 16% 16%

 

___

Bevorstehende Veröffentlichungen und Veranstaltungen:

Datum   Veröffentlichung / Veranstaltung
29. Juli 2026   Halbjahresbericht 2026
29. Oktober 2026   Zwischenmitteilung Q3 2026

___

 

Investor-Relations-Kontakt:

Irina Zhurba (Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

 

Pressekontakt:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

___

Über Redcare Pharmacy.

2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 14 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex MDAX.

 


15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2346388

 
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2346388  15.06.2026 CET/CEST

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