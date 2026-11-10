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EQS-News: REPLOID Group AG treibt Eintritt in den US-Markt voran und sichert sich Exklusivität für die Due-Diligence-Prüfung zum möglichen Erwerb der Chapul, LLC.

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EQS-News: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung
REPLOID Group AG treibt Eintritt in den US-Markt voran und sichert sich Exklusivität für die Due-Diligence-Prüfung zum möglichen Erwerb der Chapul, LLC.

10.11.2026 / 18:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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UNTERNEHMENSMITTEILUNG

REPLOID Group AG treibt Eintritt in den US-Markt voran und sichert sich Exklusivität für die Due-Diligence-Prüfung zum möglichen Erwerb der Chapul, LLC.
Wels, 10. November 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) hat heute ein unverbindliches Term Sheet (das „Term Sheet“) über den möglichen Erwerb von 100 % der Anteile an der Chapul, LLC („CHAPUL“), einem US-amerikanischen Unternehmen im Bereich der Insektenzucht, unterzeichnet. CHAPUL zählt zu den beiden führenden Unternehmen in den USA, die Insektenzuchtanlagen planen, errichten und betreiben sowie organische Abfälle zu Tierfutter und Düngemitteln verarbeiten.

Das Term Sheet sieht eine Exklusivitätsfrist von 90 Tagen für den Abschluss der Due-Diligence-Prüfung vor. Der mögliche Kaufpreis für den Erwerb beträgt rund $ 12 Millionen und soll voraussichtlich durch eine Kombination aus neu ausgegebenen REPLOID-Aktien, Barmitteln und Optionsscheinen beglichen werden.

Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „Nordamerika ist ein strategischer Wachstumsmarkt für REPLOID. Der Erwerb würde daher einen Meilenstein auf dem Wachstumskurs des Unternehmens darstellen.“

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Der Vollzug der Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung sowie verschiedener Gremiengenehmigungen.
Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie

Die Gruppe implementiert und serviciert für ihre Kunden, insbesondere aus Industrie und Landwirtschaft, modulare und skalierbare Anlagen (ReFarmUnits), in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe verwerten (Biokonversion). Konkret erhalten die Larven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach jeweils einer Woche haben die Larven ihr Pensum erfüllt und sich auf das rund 25-fache ihres Gewichts vervielfacht. Die Kunden nutzen die Larven und/oder ihre Nebenprodukte entweder selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung. 

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REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her. 

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont. 

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende. 

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu


10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstraße 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2432148

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2432148  10.11.2026 CET/CEST

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