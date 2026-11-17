EQS-News: REPLOID und PreZero bündeln Larvenverarbeitung in einem Joint Venture: Insektenprotein für die Futtermittelindustrie.
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: REPLOID Group AG
/ Schlagwort(e): Joint Venture/Strategische Unternehmensentscheidung
Werbung
UNTERNEHMENSMITTEILUNG
REPLOID und PreZero bündeln Larvenverarbeitung in einem Joint Venture: Insektenprotein für die Futtermittelindustrie.
Wels, 17. November 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) und die PreZero Stiftung & Co. KG („PreZero“) setzen die Gründung des Joint Ventures zur Verarbeitung und Vermarktung von Insektenprotein vertraglich adaptiert um: An der neuen Gesellschaft werden PreZero 75,1 % und REPLOID 24,9 % der Anteile halten.
Beide Partner beliefern das Joint Venture mit Larven der Schwarzen Soldatenfliege aus Anlagen, die auf REPLOID-ReFarmUnit-Technologie basieren. Die Larven verwerten zuvor organische Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie und wachsen dabei auf das 25-Fache ihrer ursprünglichen Körpermasse heran.
Werbung
Das Joint Venture bezieht die Larven von den beiden Partnerunternehmen und verarbeitet sie in industriellem Maßstab zu Proteinprodukten für die internationale Tierfuttermittelindustrie. Dazu zählen frischer Insektenslurry, hydrolysiertes Protein und tiefgefrorene Proteinplatten. Das Joint Venture vertreibt die Produkte eigenständig an Hersteller von Heimtier-, Aquakultur- und Nutztierfutter.
So verbindet das Joint Venture die Stärken beider Partner:
Bei Futtermittelherstellern und ihren Kunden entsteht ein erheblicher Teil der Emissionen entlang der Lieferkette (Scope3-Emissionen). Proteinquellen wie importiertes Soja oder Fischmehl verursachen Emissionen durch Landnutzung, Transport und Fischerei.
Werbung
Insektenprotein aus regionalen Reststoffen bietet eine attraktive Alternative, die weniger direkt von Ackerflächen und Meeresressourcen abhängig ist. Es kann Hersteller dabei unterstützen, ihre entwaldungsfreien Lieferketten zu stärken und Klimaziele zu verfolgen – mit entsprechenden Vorteilen für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung im Rahmen der CSRD.
Durch die Beimengung von Insektenlarven zu herkömmlichen Tierfutterrezepturen können Hersteller zudem Produkte anbieten, die einen höheren Beitrag zum Tierwohl leisten. Insektenprotein, Insektenfett und das Chitin in der Larvenhülle können nachweislich positive Wirkungen auf die Tiergesundheit haben.
Über die REPLOID Group AG
REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.
REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her.
Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont.
Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende.
Rückfragehinweis
Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu
17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Durisolstraße 6
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 660 / 776 50 40
|E-Mail:
|office@reploid.eu
|Internet:
|reploid.eu
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
|EQS News ID:
|2436916
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2436916 17.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf REPLOID Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf REPLOID Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen