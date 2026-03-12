EQS-News: REPLY: Start eines Aktienrückkaufprogramms für maximal 3.607.950 Aktien

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REPLY: Start eines Aktienrückkaufprogramms für maximal 3.607.950 Aktien



09.04.2026 / 18:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] („Reply“ oder die „Gesellschaft“) gibt den Start eines Aktienrückkaufprogramms (die „Aktien“) ab dem 13. April 2026 bekannt, auf Basis der von der Hauptversammlung am 23. April 2025 erteilten Genehmigung und der anschließenden Beschlussfassung des Verwaltungsrats am 12. Mai 2025 (das „Programm“).

Zweck des Programms

Der Zweck des Programms besteht im Erwerb von Aktien zur Umsetzung von aktienbasierten Anreizplänen, für Transaktionen zum Erwerb von Beteiligungen, für außerordentliche Finanzgeschäfte und/oder zum Abschluss von Vereinbarungen mit strategischen Partnern.

Zur Durchführung des Programms werden die Aktienkäufe auf dem geregelten Markt Euronext Milan, organisiert und betrieben von der Borsa Italiana S.p.A., sowie auf CBOE Europe Equity über den zugelassenen Intermediär Intesa Sanpaolo S.p.A. getätigt, der mit der Umsetzung des Programms beauftragt ist. Dieser wird in vollständiger Unabhängigkeit und unter Anwendung operativer Verfahren handeln, die eine Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen gewährleisten.

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Anzahl der eigenen Aktien und maximaler Gegenwert

Die maximale Anzahl der im Rahmen des Programms zurückzukaufenden eigenen Aktien wird 3.607.950 Stammaktien der Reply S.p.A. nicht überschreiten (entsprechend 9,64398 % des derzeitigen Grundkapitals), mit einem Nennwert von je 0,13 Euro und einem maximalen Gegenwert von 550.000.000 Euro.

Mindest- und Höchstpreis sowie tägliche Kaufmenge der Aktien

Zur Umsetzung der von der Hauptversammlung am 23. April 2025 erteilten Genehmigung darf der Kaufpreis nicht unter dem Nennwert (derzeit 0,13 Euro) liegen und nicht höher sein als der offizielle Preis der am vorherigen Handelstag auf dem geregelten Markt Euronext Milan gehandelten Aktien, zuzüglich 20 %.

Die an jedem Handelstag erworbene Aktienmenge darf 25% des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der auf dem Handelsplatz, an dem der Kauf erfolgt, gehandelten Stammaktien der Reply nicht überschreiten, basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der 20 (zwanzig) Handelstage vor dem Kaufdatum.

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Dauer des Programms

Das Programm läuft vom 13. April 2026 bis zum 23. Oktober 2026, dem Datum, an dem die 18 Monate seit der Genehmigung durch die Hauptversammlung am 23. April 2025 gemäß Art. 2357 des italienischen BGB ablaufen.

Der Erwerb von Aktien kann jedoch jederzeit teilweise durchgeführt und/oder unterbrochen werden, vorbehaltlich der fristgerechten Mitteilungen an den Markt in den von den geltenden Vorschriften vorgesehenen Formen und Fristen. Es wird klargestellt, dass das Programm angesichts des oben genannten Zwecks nicht auf eine Kapitalherabsetzung abzielt.

Reply wird die im Rahmen des Programms getätigten Transaktionen den zuständigen Organen und dem Markt mitteilen, auch durch Veröffentlichung auf der eigenen Internetseite, gemäß den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Formen und Zeitplänen.

Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hält die Gesellschaft 133.192 eigene Aktien, entsprechend 0,35602% des Grundkapitals.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digitale Dienste für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Ansprechpartner für die Medien Ansprechpartner für Investor Relations Reply Reply Fabio Zappelli Michael Lückenkötter f.zappelli@reply.com m.lueckenkoetter@reply.com Tel. +390117711594 Tel. +4952415009611 Paolo Capitelli p.capitelli@reply.com Tel. +390117711594

9 April, 2026

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.