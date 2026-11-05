EQS-News: RHÖN-KLINIKUM AG zieht Bilanz für drittes Quartal 2026
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EQS-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
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CORPORATE NEWS
RHÖN-KLINIKUM AG zieht Bilanz für drittes Quartal 2026
Von Januar bis September 2026 wurden in den Kliniken und medizinischen Versorgungseinrichtungen 764.248 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt, ein Plus von 8,3 % (9M 2025: 705.830). Der Konzernumsatz lag mit EUR 1.303,8 Mio. über dem Vergleichswert des Vorjahres (9M 2025: EUR 1.262,1 Mio.), das EBITDA betrug EUR 83,9 Mio. (9M 2025: EUR 71,8 Mio.). Das Ergebnis ist geprägt durch den in 2026 abgerechneten Rechnungszuschlag (3,25 % auf Krankenhausleistungen), welcher bis Oktober 2026 in den sonstigen Erträgen verbucht wird und die in den Vorjahren gestiegenen Personal- und Sachkosten kompensieren soll. Der Konzerngewinn erhöhte sich auf EUR 32,7 Mio. (9M 2025: EUR 25,1 Mio.).
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Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Auslastung der Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren und gestiegenen Patientenzahlen, besonders im ambulanten Bereich. Die starke Kapitalbasis des Unternehmens mit einer Eigenkapitalquote von 74,7 % ist zudem ein solides Fundament für die Optimierung ambulanter und stationärer Versorgungsstrukturen.
Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: „Unser erfolgreiches drittes Quartal zeigt, dass wirtschaftliche Stabilität und medizinische Exzellenz untrennbar miteinander verbunden sind. Basis dieses Erfolgs ist das große Vertrauen unserer Patientinnen und Patienten. Aus dieser tragfähigen Basis heraus investieren wir weiterhin gezielt in modernste Medizintechnik und Versorgungsangebote.“
Sichtbar wird dieser Innovationskurs an zwei ausgewählten Investitionen:
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Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: „Diese vorausschauende Investitionsstrategie sichert unsere Handlungsfähigkeit in einem Marktumfeld, das vor tiefgreifenden Veränderungen steht. Dank unseres soliden wirtschaftlichen Fundaments und der Zusammenarbeit im Konzernverbund mit ASKLEPIOS können wir diesen Transformationsprozess aus einer starken Position heraus angehen und aktiv mitgestalten.“
Ausblick 2026
Für das laufende Geschäftsjahr gehen wir von einem Umsatz in Höhe von
Das Geschäftsjahr wird maßgeblich von den Gesetzgebungsverfahren und den damit verbundenen erheblichen Unsicherheiten geprägt sein. Insbesondere das am 15. April 2026 in Kraft getretene Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) sowie das am 10. Juli 2026 vom Bundestag beschlossene GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz (GKV-BStabG) verfolgen zwar das Ziel, Qualität und Effizienz im Gesundheitswesen weiter zu stärken, erhöhen jedoch kurzfristig zugleich den finanziellen Druck auf die Krankenhäuser.
Die Prognose der Gesellschaft steht daher unter besonderen Unsicherheiten.
KONTAKT
RHÖN-KLINIKUM AG | Konzernbereichsleitung Finanzen
RHÖN-KLINIKUM AG | Unternehmenskommunikation
RHÖN-KLINIKUM AG | Schlossplatz 1 | 97616 Bad Neustadt a. d. Saale
Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Mit dem Campus Bad Neustadt, der Zentralklinik Bad Berka, dem Klinikum Frankfurt (Oder) sowie den Universitätskliniken Gießen und Marburg (UKGM) gehören fünf hochspezialisierte Maximal- und Schwerpunktversorger zum Unternehmen. Als modernes, diverses und zukunftsorientiertes Unternehmen ist die RHÖN-KLINIKUM AG ein attraktiver Ausbilder und Arbeitgeber. Mit über 19.100 Mitarbeitenden bietet der Konzern exzellente Medizin mit direkter Anbindung an Forschung und Lehre. Jährlich werden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) über 938.000 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein Unternehmen des ASKLEPIOS Konzerns. www.rhoen-klinikum-ag.com
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
|Salzburger Leite 1
|97616 Bad Neustadt a. d. Saale
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)9771 - 65-0
|Fax:
|+49 (0)9771 - 97 467
|E-Mail:
|rka@rhoen-klinikum-ag.com
|Internet:
|www.rhoen-klinikum-ag.com
|ISIN:
|DE0007042301
|WKN:
|704230
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900MVGMIVUDQY9E20
|EQS News ID:
|2428858
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2428858 05.11.2026 CET/CEST
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