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EQS-News: Rubean AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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Rubean AG
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EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Rubean AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

04.11.2026 / 08:59 CET/CEST
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Rubean AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

  • Kapitalerhöhung ausgedehnt
  • 556.333 neue Aktien aus genehmigtem Kapital platziert
  • Bezugspreis von 4,50 Euro je Aktie
  • Finanzierung von erheblichen Wachstumschancen

München, den 4. November 2026. Das Fin-Tech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), hat seine Kapitalerhöhung in kurzer Frist erfolgreich abgeschlossen. Der anvisierte Rahmen konnte dabei erhöht werden, denn es wurden 556.333 Aktien platziert. Ursprünglich wurde die Ausgabe von bis zu 500.000 neuen Aktien vorgesehen. Der Bezugspreis betrug 4,50 Euro je neuer Aktie. Dem Unternehmen fließen damit gut 2,5 Mio. Euro Barmittel zu.

Die Kapitalerhöhung war im Zuge einer prospektfreien Platzierung unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2025/I umgesetzt worden. Die Kapitalerhöhung wurde von Montega Markets als Sole Bookrunner begleitet. „Das in kurzer Zeit überzeichnete Orderbuch unterstreicht das hohe Investoreninteresse an Rubeans Technologie und Wachstumsperspektiven“, teilte Montega mit. Das bestehende Grundkapital von 4.939.459 Euro steigt auf 5.495.792 Euro.

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„Die neuen Mittel dienen uns bei der Wahrnehmung unserer großen Wachstumschancen“, sagt Rubean-Vorstand Jochen Pielage. „Denn wir können eine deutlich zunehmende Akzeptanz und stark steigende Benutzerzahlen in unseren Zielmärkten Europa und Nord- und Südamerika erwarten“. Die Rubean AG ist inzwischen mit über 20 Finanzdienstleistern und Banken verbunden, die die Bezahlempfangslösung Rubean softPOS ihren Kunden zum Einsatz empfehlen. Die mobile SoftPOS-Lösung von Rubean ermöglicht es Händlern, Transportunternehmen und zahlreichen mobilen Dienstleistern, Kartenzahlungen direkt auf ihren Smartphones oder Tablets zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird.

Über Rubean: Die Rubean AG mit Sitz in München hat eine technologisch und regulatorisch ausgereifte Zahlungsplattform realisiert, die es Händlern, Partnern und Integratoren durch die Rubean SoftPOS APP ermöglicht, Kartenzahlungen auf mobilen Geräten anzunehmen. Die Plattform ermöglicht es insbesondere verschiedene Banken und Acquirer, lokale und globale Kartensysteme, sowie Unternehmensanwendungen und Mehrwertdienste hochverfügbar, skalierbar und sicher zu nutzen. Nach jahrelangen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Rubean Lösung in großen Installationen täglich im Einsatz und bewährt und tritt in die nächste Phase der Entwicklung und Skalierung ein. Weitere Informationen: www.rubean.com.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG
Jörg Bretschneider
Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg
+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40
presse@german-communications.com

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Jochen Pielage     
Rubean AG     
Kistlerhofstr. 168, D-81379 München 
+49 89 357560    
jochen.pielage@rubean.com


04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rubean AG
Kistlerhofstr. 168
81379 München
Deutschland
Telefon: 089-357560
Fax: 089-35756111
E-Mail: info@rubean.com
Internet: www.rubean.com
ISIN: DE0005120802
WKN: 512080
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200FE9HIZMPWLOP18
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