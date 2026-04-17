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EQS-News: SBF AG veröffentlicht Geschäftsbericht und bestätigt vorläufige Zahlen für 2025

30.04.26 18:13 Uhr
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EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
SBF AG veröffentlicht Geschäftsbericht und bestätigt vorläufige Zahlen für 2025

30.04.2026 / 18:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SBF AG veröffentlicht Geschäftsbericht und bestätigt vorläufige Zahlen für 2025

Leipzig, 30. April 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, hat heute den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte einen Konzernumsatz von 40,7 Mio. Euro (2024: 47,2 Mio. Euro) am oberen Ende der zuletzt prognostizierten Bandbreite von 39 bis 41 Mio. Euro. Zugleich steigerte SBF das EBITDA deutlich auf 1,0 Mio. Euro (2024: 0,6 Mio. Euro). Damit stieg die EBITDA-Marge auf 2,5 Prozent (Vorjahr: 1,3 Prozent).

„Die Ergebnisentwicklung zeigt, dass wir mit unseren strategischen Anpassungen auf dem richtigen Weg sind. In einem für das produzierende Gewerbe ausgesprochen schwierigen Umfeld konnten wir unsere Profitabilität deutlich steigern, obwohl wir Belastungen aus der Restrukturierung verzeichneten. Diesen Weg setzen wir fort, indem wir Vertriebsaktivitäten ausbauen, Kostenstrukturen optimieren und das Potenzial von SBF konsequent weiter erschließen“, erklärt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG.

Anspruchsvolles Marktumfeld und strukturelle Anpassungen prägen Geschäftsentwicklung
Im Berichtsjahr 2025 war die Entwicklung der drei Geschäftsbereiche von unterschiedlichen Einflussfaktoren geprägt. Während das Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ und das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ durch Markt- und Projektverschiebungen belastet wurden, entwickelte sich das Geschäft im Bereich „Sensortechnologie und Elektromechanik“ stabiler.

Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ sieht SBF weiterhin attraktive Wachstumsperspektiven. Ein verändertes Investitionsverhalten sowie Kapazitäts- und Lieferkettenthemen auf Kundenseite führten im Berichterstattungszeitraum zu Projektverschiebungen. Das Segment erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 18,9 Mio. Euro (Vorjahr: 21,0 Mio. Euro) bei einem EBITDA von 1,8 Mio. Euro (Vorjahr: 2,9 Mio. Euro).

Im Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ führten projektbezogene Verzögerungen im kommunalen Bereich sowie eine zurückhaltende Investitionstätigkeit zu geringeren Umsätzen. Der Bereich erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von 9,8 Mio. Euro und blieb damit unter Plan (Vorjahr: 12,0 Mio. Euro). Das EBITDA belief sich auf -1,7 Mio. Euro (Vorjahr: -1,9 Mio. Euro). Belastend wirkten neben der schwächeren Auslastung vor allem einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der vollständigen Produktionsverlagerung, die die Grundlage für Effizienzsteigerungen ab 2026 schaffen soll.

Im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ bewegte sich SBF 2025 in einem wachsenden, zugleich aber volatilen Marktumfeld. Die AMS Software & Elektronik GmbH erzielte Umsatzerlöse von 12,7 Mio. Euro (Vorjahr: 14,9 Mio. Euro), da Kundenabrufe teilweise geringer ausfielen als erwartet. Fortschritte bei der Integration des im Jahr 2024 erworbenen Unternehmens sowie Synergien in Einkauf, Projektsteuerung, Digitalisierung und Produktion trugen dazu bei, dass das EBITDA mit 1,5 Mio. Euro die Erwartungen übertraf (Vorjahr: EUR
-0,8 million).

Gestärkte Ausgangsbasis für 2026 mit operativen und strukturellen Optimierungen
Ergänzend zur Entwicklung in den Geschäftsbereichen hat SBF im Berichtsjahr 2025 zentrale konzernweite Maßnahmen zur strukturellen und operativen Weiterentwicklung umgesetzt. Dazu gehörten Effizienzsteigerungen, die Optimierung von Produktionskapazitäten sowie die Weiterentwicklung des Standorts Budweis (Tschechien). Dort wurden die Fertigungsanlagen so ausgebaut, dass künftig für alle Geschäftsbereiche mechanische Fertigungen sowie elektronische und mechanische Montage aus einer Hand erbracht werden können.

Der Geschäftsbericht 2025 ist auf der Website der Gesellschaft zum Download verfügbar: https://www.sbf-ag.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Über die SBF-Gruppe:
Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.

Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.

Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.

Unternehmenskontakt:

SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com

Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH
Alexander Neblung
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Tel: +49 (0)40 60 91 86 70
E-Mail: sbf@kirchhoff.de


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0)341 65235894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Internet: www.sbf-ag.com
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