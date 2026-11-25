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SBO: Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Klaus Mader und designiert Mathias Klein als Vorstandsmitglied



25.11.2026 / 16:32 CET/CEST

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Presseaussendung

SBO: Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Klaus Mader und designiert Mathias Klein als Vorstandsmitglied

Wien/Ternitz, 25. November 2026. Der Aufsichtsrat der SBO AG (SBO) hat in seiner heutigen Sitzung den Vertrag von CEO Klaus Mader vorzeitig um fünf Jahre – bis Ende 2031 – verlängert. Außerdem hat er Mathias Klein zum Mitglied des Vorstands bestellt. Er übernimmt die Vorstandsfunktion mit 1. Jänner 2027 und folgt Campbell MacPherson, dessen Vertrag regulär mit Ende des Jahres ausläuft. MacPherson hat sich nach vielen Jahren bei SBO entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Mit Klein gewinnt SBO einen erfahrenen Manager, der die Umsetzung der Diversifizierung des Unternehmens in neue Industrien weiter beschleunigen wird.

„Klaus Mader hat die Strategie 2030 vielversprechend auf den Weg gebracht. Mit der vorzeitigen Verlängerung seines Vertrags sichern wir Kontinuität in der Führung des Unternehmens und bei der Umsetzung der Strategie“, sagt Norbert Zimmermann, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Mit Mathias Klein haben wir ein Vorstandsmitglied mit langjähriger Erfahrung in internationalem Vertrieb und industrieller Technologie designiert. Er ist in für SBO wichtigen, neuen Industrien bestens vernetzt. Seine Erfahrung wird helfen, die Diversifizierung von SBO noch schneller umzusetzen. Campbell MacPherson, der Ende des Jahres aus dem Vorstand ausscheidet, hat SBO über beinahe zwei Jahrzehnte hinweg mit großem Engagement und Weitblick geprägt. Dafür gilt ihm im Namen des Aufsichtsrats und des gesamten Unternehmens mein aufrichtiger Dank.“

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Über Mathias Klein

Mathias Klein, 46, war seit Mai 2021 Chief Sales Officer (CSO) der EMAG Group und verantwortete weltweit Vertrieb, Marketing und After-Sales sowie die internationalen Vertriebsgesellschaften der Gruppe. Zuvor war er von 2018 bis 2020 Geschäftsführer der Leistritz Turbinentechnik GmbH (Luftfahrtturbinen) und von 2012 bis 2017 Bereichsleiter Vertrieb und Technologie bei der EMAG Maschinenfabrik GmbH. Weitere Stationen waren Führungspositionen im Vertrieb der Andreas Lupold Hydrotechnik GmbH. Klein hat Mechatronik studiert, ein Masterstudium in Business and Engineering an der Steinbeis University Berlin absolviert und in Betriebswirtschaft promoviert.

Über SBO

SBO AG ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Präzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Niederlassungen mit rund 1.600 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow-Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im prime market der Wiener Börse (ISIN AT0000946652).

Weitere Informationen: www.sbo.at

Kontakt:

Judit Helenyi, Director Investor Relations, SBO AG

Tel. +43 2630 315 253

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