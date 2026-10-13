EQS-News: Schaeffler gibt vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2026 bekannt
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: Schaeffler AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges
Werbung
Schaeffler gibt vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2026 bekannt
Herzogenaurach| 13. Oktober 2026 | Schaeffler hat heute vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten neun Monate und das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Alle Sparten konnten sich in einem herausfordernden Umfeld erfolgreich behaupten und lieferten solide Ergebnisse. Die Prognose für die Schaeffler Gruppe sowie die einzelnen Sparten für das Geschäftsjahr 2026 wurde bestätigt.
Die Eckdaten für die Umsatz- und Ergebniszahlen der Schaeffler Gruppe stellen sich auf vorläufiger Basis für die ersten neun Monate und das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 wie folgt dar:
Werbung
Eckdaten Schaeffler Gruppe:
1 Zur Definition der Sondereffekte siehe Zwischenbericht H1 2026, Seite 15f.
2 Vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten
Der Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf 17,5 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 17,7 Milliarden Euro). Die EBIT-Marge vor Sondereffekten verbesserte sich im selben Zeitraum auf 4,5 Prozent (Vorjahreszeitraum: 4,2 Prozent). Der Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erreichte -40 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: +47 Millionen Euro).
Werbung
Im dritten Quartal konnte bei einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 4,2 Prozent (Vorjahr: 4,5 Prozent) ein Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten von +260 Millionen Euro erreicht werden (Vorjahr: +175 Millionen Euro).
Die Eckdaten für die Sparten der Schaeffler Gruppe für die ersten 9 Monate und das dritte Quartal stellen sich wie folgt dar:
Eckdaten Sparten:
1 Zur Definition der Sondereffekte siehe Zwischenbericht H1 2026, Seite 15f.
2 Vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten
In der Sparte E-Mobility stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten auf 3,9 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 3,7 Milliarden Euro). Die EBIT-Marge vor Sondereffekten lag bei -14,8 Prozent (Vorjahr: -17,8 Prozent). Dabei konnte im dritten Quartal die EBIT-Marge vor Sondereffekten der Sparte E-Mobilität auf
Einmalige Sonderbelastungen E-Mobilität von rund 240 Mio. Euro überwiegend im dritten Quartal in 2026
Mit den Abschreibungen bereinigt Schaeffler Risiken in der Bilanz und reduziert Überkapazitäten. Die daraus resultierenden finanziellen Effekte wirken sich positiv auf die Profitabilität der Sparte E-Mobility in den Folgejahren aus.
Ihre Zukunftsstrategie für die E-Mobilität im chinesischen Markt setzt die Schaeffler Gruppe unverändert fort. Auf dieser Basis strebt die Schaeffler Gruppe an, ihren Anteil chinesischer OEMs insbesondere im Elektromobilitätsgeschäft weiter auszubauen. Das Erreichen der Gewinnschwelle bleibt weiterhin das zentrale Ziel für die E-Mobilität.
Auftragseingang im Wachstumsfeld Humanoide Robotik weiter verbessert
Im Wachstumsfeld Humanoide Robotik setzt sich der positive Trend aus den Vorquartalen weiter fort. Im dritten Quartal 2026 konnten zwei neue chinesische Kunden aus der Region Greater China gewonnen werden. Der Auftragseingang in diesem wichtigen Wachstumsgeschäft verbesserte sich auf rund 400 Millionen Euro.
Prognose 2026 und Mittelfristziele 2028 bestätigt
„Mit der Anpassung unserer Kapazitäten und der Bereinigung unseres Portfolios in der Sparte E-Mobilität reagieren wir konsequent auf die sich verändernden Marktbedingungen. Mit den einmaligen Sonderabschreibungen reduzieren wir proaktiv bilanzielle Risiken und verbessern unser Ergebnispotenzial in den Folgejahren. Gleichzeitig richten wir die Sparte E-Mobilität noch fokussierter und wettbewerbsfähiger aus, um den operativen Break-even sicher zu erreichen. Erfreulich entwickelte sich der Auftragsbestand im Bereich Humanoide Robotik, der auf 400 Millionen Euro anwuchs. Ausgehend von den soliden Ergebnissen in den ersten neun Monaten und im dritten Quartal 2026 bestätigen wir unsere Prognose für 2026 und die Mittelfristziele für 2028“, sagt Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG.
Weitere Details wird das Unternehmen im Rahmen eines Analysten-Calls am 13. Oktober 2026 erläutern. Die Zwischenmitteilung mit den abschließenden geprüften Zahlen wird am 3. November 2026 veröffentlicht.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
Schaeffler Gruppe – We pioneer motion
Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.
Ansprechpartner
13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|09132 - 82 0
|E-Mail:
|ir@schaeffler.com
|Internet:
|www.schaeffler.com
|ISIN:
|DE000SHA0100
|WKN:
|SHA010
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300Q7E782X7GC1P43
|EQS News ID:
|2414534
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2414534 13.10.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen