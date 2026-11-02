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EQS-News: Schloss Wachenheim AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

Werte in diesem Artikel
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Schloss Wachenheim AG
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EQS-News: Schloss Wachenheim AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Schloss Wachenheim AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

02.11.2026 / 11:20 CET/CEST
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Schloss Wachenheim AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

Trier, 2. November 2026 – Die Schloss Wachenheim AG vollzieht mit Wirkung zum 4. November 2026 den angekündigten Wechsel vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Der letzte Handelstag der Aktien im regulierten Markt ist der 3. November 2026. Die Handelbarkeit der Aktien der Schloss Wachenheim AG bleibt durch den nahtlosen Übergang in das Börsensegment Scale durchgehend gewährleistet.

Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und die entsprechenden Kosten zu senken.

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Die Schloss Wachenheim AG wird ihre Aktionäre sowie den Kapitalmarkt weiterhin zeitnah und transparent über wesentliche Entwicklungen informieren.

 

Kontakt:

Boris Schlimbach
Mitglied des Vorstands
Telefon: +49 651 9988-200

 

 


02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schloss Wachenheim AG
Niederkircher Straße 27
54294 Trier
Deutschland
Telefon: 0651-9988 0
Fax: 0651-9988 104
E-Mail: info@schloss-wachenheim.de
Internet: www.schloss-wachenheim.com
ISIN: DE0007229007
WKN: 722900
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900H37S84ND4UQ869
EQS News ID: 2426480

 
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2426480  02.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
18.11.15 Schloss Wachenheim Kaufen Matelan Research
02.10.15 Schloss Wachenheim Kaufen Matelan Research
20.02.15 Schloss Wachenheim Halten Matelan Research
19.02.13 Sektkellerei Schloss Wachenheim kaufen First Berlin Equity Research GmbH
19.11.12 Sektkellerei Schloss Wachenheim buy First Berlin Equity Research GmbH

Information

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