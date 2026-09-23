EQS-News: SEVEN PRINCIPLES hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest

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SEVEN PRINCIPLES hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest



23.09.2026 / 12:10 CET/CEST

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Köln, 23. September 2026. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) erzielt im ersten Halbjahr 2026 trotz der Belastung durch Einmalaufwendungen für die fortlaufende Transformation des Unternehmens ein positives Ergebnis und hält an seiner Jahresprognose fest.



Gemäß des nicht auditierten Halbjahresergebnisses konnte das Unternehmen einen Konzernumsatz von rd. 30,4 Mio. EUR (Vj. ca. 30,3 Mio. EUR) sowie ein EBIT von ca. 0,2 Mio. EUR (Vj. ca. 0,7 Mio. EUR) erzielen. Vor diesem Hintergrund hält 7P an seiner Jahresprognose fest, nach der ein Umsatz zwischen 56 und 61 Mio. € sowie ein Rohertrag zwischen 34 und 37 Mio. € erwartet wird. Für das EBITDA wird ein Wert zwischen -1,0 und 1,0 Mio. €, für das EBIT ein Wert zwischen -1,5 und 0,5 Mio. € prognostiziert.



Der Halbjahresbericht 2026 steht auf der Website www.7p-group.com unter Investor Relations im Bereich Finanzreports zum Download bereit

Über die SEVEN PRINCIPLES AG



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Pressekontakt:

SEVEN PRINCIPLES AG

Helgrid Jenne

Telefon: 0221-92007-0

ir@7p-group.com



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