EQS-News: SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: SEVEN PRINCIPLES AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Werbung
Werbung
SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025
Köln, 4. Mai 2026. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) schloss das Geschäftsjahr 2025 erneut profitabel ab und konnte hierbei ihr Betriebsergebnis (EBIT) trotz unverändert schwieriger Rahmenbedingungen um ca. 14 % steigern.
Bei einem Konzernumsatz von rd. 59,6 Mio. EUR (2024: 66,2 Mio. EUR) erzielte das Unternehmen ein EBITDA von rd. 2,4 Mio. EUR (2024: 2,3 Mio. EUR), ein EBIT von rd. 1,8 Mio. EUR (2024: 1,6 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis von rd. 1,3 Mio. EUR (2024: 1,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote konnte somit weiter um rd. 6 % Punkte auf rd. 39 % gesteigert werden.
Der Jahresabschluss 2025 steht auf der Website www.7p-group.com unter Investor Relations im Bereich Finanzreports zum Download bereit.
Werbung
Werbung
Über die SEVEN PRINCIPLES Gruppe
Empowering IT that matters most. Als europäischer Partner für regulierte Branchen sichern wir die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit kritischer Organisationen. Unsere resilienten IT-Lösungen verbinden technologische Exzellenz mit regulatorischem Know-how und gewährleisten Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit digitaler Kernsysteme. Zuverlässig und unter allen Bedingungen.
Pressekontakt:
SEVEN PRINCIPLES AG
Disclaimer
Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Werbung
Werbung
04.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SEVEN PRINCIPLES AG
|Ettore-Bugatti-Straße 6-14
|51149 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221/ 92 00 7-0
|Fax:
|-
|E-Mail:
|info@7p-group.com
|Internet:
|www.7p-group.com
|ISIN:
|DE000A2AAA75
|WKN:
|A2AAA7
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2320464
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2320464 04.05.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf SEVEN PRINCIPLES
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SEVEN PRINCIPLES
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent