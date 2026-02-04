DAX24.361 +0,3%Est505.851 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,20 +4,1%Nas25.114 +0,9%Bitcoin68.080 +1,6%Euro1,1720 -0,2%Öl109,5 +0,3%Gold4.583 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie unbeeindruckt: Stahlsparte bleibt vorerst im Konzern - das sind die Gründe thyssenkrupp-Aktie unbeeindruckt: Stahlsparte bleibt vorerst im Konzern - das sind die Gründe
Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX legt zu und visiert Chart-Widerstand an Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX legt zu und visiert Chart-Widerstand an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-News: SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025

04.05.26 10:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SEVEN PRINCIPLES AG
4,96 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-News: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025

04.05.2026 / 10:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025
 

Köln, 4. Mai 2026. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) schloss das Geschäftsjahr 2025 erneut profitabel ab und konnte hierbei ihr Betriebsergebnis (EBIT) trotz unverändert schwieriger Rahmenbedingungen um ca. 14 % steigern.

Bei einem Konzernumsatz von rd. 59,6 Mio. EUR (2024: 66,2 Mio. EUR) erzielte das Unternehmen ein EBITDA von rd. 2,4 Mio. EUR (2024: 2,3 Mio. EUR), ein EBIT von rd. 1,8 Mio. EUR (2024: 1,6 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis von rd. 1,3 Mio. EUR (2024: 1,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote konnte somit weiter um rd. 6 % Punkte auf rd. 39 % gesteigert werden.

Der Jahresabschluss 2025 steht auf der Website www.7p-group.com unter Investor Relations im Bereich Finanzreports zum Download bereit.

 

Über die SEVEN PRINCIPLES Gruppe

Empowering IT that matters most. Als europäischer Partner für regulierte Branchen sichern wir die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit kritischer Organisationen. Unsere resilienten IT-Lösungen verbinden technologische Exzellenz mit regulatorischem Know-how und gewährleisten Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit digitaler Kernsysteme. Zuverlässig und unter allen Bedingungen.

 

Pressekontakt:

SEVEN PRINCIPLES AG
Helgrid Jenne
Telefon: 0221-92007-0
ir@7p-group.com

 

Disclaimer

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

 

 


04.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SEVEN PRINCIPLES AG
Ettore-Bugatti-Straße 6-14
51149 Köln
Deutschland
Telefon: 0221/ 92 00 7-0
Fax: -
E-Mail: info@7p-group.com
Internet: www.7p-group.com
ISIN: DE000A2AAA75
WKN: A2AAA7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2320464

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320464  04.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu SEVEN PRINCIPLES AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu SEVEN PRINCIPLES AG

DatumRatingAnalyst
16.11.2017SEVEN PRINCIPLES KaufenSMC Research
08.09.2017SEVEN PRINCIPLES KaufenSMC Research
19.07.2017SEVEN PRINCIPLES KaufenSMC Research
05.12.2016SEVEN PRINCIPLES HaltenSMC Research
23.08.2016SEVEN PRINCIPLES HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst
16.11.2017SEVEN PRINCIPLES KaufenSMC Research
08.09.2017SEVEN PRINCIPLES KaufenSMC Research
19.07.2017SEVEN PRINCIPLES KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
05.12.2016SEVEN PRINCIPLES HaltenSMC Research
23.08.2016SEVEN PRINCIPLES HaltenSMC Research
20.05.2016SEVEN PRINCIPLES HaltenSMC Research
22.04.2016SEVEN PRINCIPLES HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SEVEN PRINCIPLES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen