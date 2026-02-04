EQS-News: SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025

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SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025



04.05.2026 / 10:38 CET/CEST

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SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025



Köln, 4. Mai 2026. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) schloss das Geschäftsjahr 2025 erneut profitabel ab und konnte hierbei ihr Betriebsergebnis (EBIT) trotz unverändert schwieriger Rahmenbedingungen um ca. 14 % steigern.

Bei einem Konzernumsatz von rd. 59,6 Mio. EUR (2024: 66,2 Mio. EUR) erzielte das Unternehmen ein EBITDA von rd. 2,4 Mio. EUR (2024: 2,3 Mio. EUR), ein EBIT von rd. 1,8 Mio. EUR (2024: 1,6 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis von rd. 1,3 Mio. EUR (2024: 1,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote konnte somit weiter um rd. 6 % Punkte auf rd. 39 % gesteigert werden.

Der Jahresabschluss 2025 steht auf der Website www.7p-group.com unter Investor Relations im Bereich Finanzreports zum Download bereit.

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Über die SEVEN PRINCIPLES Gruppe

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Pressekontakt:

SEVEN PRINCIPLES AG

Helgrid Jenne

Telefon: 0221-92007-0

ir@7p-group.com

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