EQS-News: SFC Energy setzt starkes profitables Wachstum in den ersten neun Monaten 2026 fort – vorläufige Zahlen – Ergebnisprognose erneut angehoben

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SFC Energy setzt starkes profitables Wachstum in den ersten neun Monaten 2026 fort – vorläufige Zahlen – Ergebnisprognose erneut angehoben



29.10.2026 / 22:25 CET/CEST

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Werbung SFC Energy setzt starkes profitables Wachstum in den ersten neun Monaten 2026 fort – vorläufige Zahlen – Ergebnisprognose erneut angehoben Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 132,8 Mio. (9M/2025: EUR 102,7 Mio.)

Bereinigtes EBITDA mit EUR 33,7 Mio. nach neun Monaten bereits nahezu am oberen Ende der bisherigen Gesamtjahresprognose

Bereinigtes EBIT erreicht EUR 25,7 Mio. und übertrifft damit bereits nach neun Monaten den oberen Wert der bisherigen Gesamtjahresprognose

Erhebliche Ausweitung des Verteidigungsgeschäfts insbesondere in der Ukraine und vorteilhafter Produktmix treiben Profitabilität

Ergebnisprognose für 2026 erneut angehoben: bereinigtes EBITDA von EUR 36,0 Mio. bis EUR 38,0 Mio. und bereinigtes EBIT von EUR 25,5 Mio. bis EUR 27,5 Mio.

Umsatzprognose unverändert bei EUR 166,0 Mio. bis EUR 175,0 Mio.

Telefonkonferenz morgen, am 30. Oktober 2026, um 13.00 Uhr MEZ Brunnthal/München, Deutschland, 29. Oktober 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, hat auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 ihre profitable Wachstumsentwicklung deutlich beschleunigt und heute ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Werbung Der Konzernumsatz erhöhte sich auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 132,8 Mio. nach EUR 102,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Profitabilität überproportional. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich deutlich auf EUR 33,7 Mio. (9M/2025: EUR 10,8 Mio.) und liegt damit bereits nach neun Monaten nahezu am oberen Ende der bisherigen Gesamtjahresprognose von EUR 34,0 Mio. Das bereinigte EBIT erhöhte sich auf EUR 25,7 Mio. (9M/2025: EUR 5,0 Mio.) und übertraf damit bereits zum Ende des dritten Quartals den bisherigen oberen Prognosewert für das Gesamtjahr von EUR 25,5 Mio. Maßgeblich für die starke Ergebnisentwicklung war insbesondere die erhebliche Ausweitung des Verteidigungsgeschäftes, insbesondere in der Ukraine, und die damit verbundene Verbesserung im Produktmix. Darüber hinaus wirkten sich eine höhere Bruttomarge im europäischen Geschäft des Segments Clean Power Management, bislang geringere Aufwendungen für das ERP-Projekt sowie niedrigere als erwartete Logistik- und Abwicklungskosten für den Auftrag in der Ukraine (Pressemitteilung vom 12. Mai 2026) positiv auf die Ergebnisentwicklung aus. Die Aufwendungen für das ERP-Projekt lagen in den ersten neun Monaten unter den bisherigen Erwartungen, wobei ein Teil der Aufwendungen nunmehr für das vierte Quartal vorgesehen ist. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Die Entwicklung in den ersten neun Monaten unterstreicht die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells: Das dynamische Wachstum und der zunehmend margenstarke Produktmix führen zu einer überproportionalen Steigerung unserer operativen Ertragskraft. Besonders der Markteintritt in der Ukraine hat wesentlich zu der starken operativen Entwicklung beigetragen. Ausgehend von dem neuen Format der Auseinandersetzung sehen wir dort einen enorm schnell wachsenden Bedarf an elektrischer Energie im Feld. Unsere Brennstoffzellen-Lösungen garantieren zuverlässige, mobile und kaum detektierbare Energieversorgung – das ermöglicht längere Einsatzdauer, geringeren Logistikaufwand und erheblich erhöhte Sicherheit für die Nutzer. Die erfreuliche Verbesserung der Bruttomarge in unserem Power Management-Geschäft, welche sehr wesentlich durch das Wachstum mit Kunden in der Halbleiterausrüsterindustrie getragen ist, ist ein weiterer Baustein, um die Profitabilität konsequent zu verbessern. Werbung Die positive Entwicklung bestätigt zugleich unsere strategische Ausrichtung auf sicherheitskritische Anwendungen und resiliente Energieversorgung. Gleichzeitig investieren wir gezielt in den weiteren Ausbau unserer Marktposition in neuen Regionen wie dem Mittleren Osten, um die sich bietenden Wachstumschancen konsequent zu nutzen.“ Ergebnisprognose für 2026 erneut angehoben Auf Basis der vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate hebt der Vorstand die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an. SFC Energy erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 36,0 Mio. und EUR 38,0 Mio. Die bisherige Prognose lag bei EUR 31,5 Mio. bis EUR 34,0 Mio. Für das bereinigte EBIT erwartet die Gesellschaft nunmehr einen Korridor von EUR 25,5 Mio. bis EUR 27,5 Mio. gegenüber bislang EUR 21,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio. Die Prognose für den Konzernumsatz bleibt unverändert bei EUR 166,0 Mio. bis EUR 175,0 Mio. Ausblick auf das vierte Quartal 2026 Nach der zeitgerechten Auslieferung des ersten Ukraine-Programms mit Ende des dritten Quartals erwartet der Vorstand für das vierte Quartal einen Produktmix, der wieder erheblich von zivilen Produkten geprägt ist und damit einen relativ geringeren Ergebnisbeitrag im Vergleich zu den beiden Vorquartalen. Zudem sind insbesondere im Schlussquartal höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem ERP-Projekt, teilweise aufgrund zeitlicher Verschiebungen aus den ersten neun Monaten, sowie zusätzliche Investitionen in den weiteren Ausbau der Business-Development-Aktivitäten in der Ukraine eingeplant. Diese Maßnahmen dienen dazu, die operative Plattform und die Marktposition von SFC Energy für weiteres nachhaltiges Wachstum gezielt auszubauen. Telefonkonferenz und Quartalsmitteilung Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG morgen, am 30. Oktober 2026, um 13.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5286323&linkSecurityString=104254beae Die Quartalsmitteilung der SFC Energy AG für den Zeitraum bis zum 30. September 2026 wird am 11. November 2026 veröffentlicht.

Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur. Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz. Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578). www.sfc.com SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:

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