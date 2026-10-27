EQS-News: SFC Energy und EDGE schließen Partnerschaft für fortschrittliche Energielösungen

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SFC Energy und EDGE schließen Partnerschaft für fortschrittliche Energielösungen



27.10.2026 / 09:00 CET/CEST

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SFC Energy und EDGE schließen Partnerschaft für fortschrittliche Energielösungen

SFC Energy und EDGE unterzeichnen eine strategische Kooperationsvereinbarung über fortschrittliche Stromversorgungslösungen, darunter taktische Brennstoffzellen und hybride Energiesysteme

Die Vereinbarung unterstützt den Ausbau souveräner Fähigkeiten der Vereinigten Arabischen Emirate zum Schutz kritischer Infrastrukturen

Brunnthal/München, Deutschland, 27. Oktober 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, und EDGE, der staatliche Technologie- und Verteidigungskonzern der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), haben eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist die Entwicklung, Validierung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Stromversorgungslösungen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, öffentliche Sicherheit und kritische Infrastrukturen in den VAE. Innerhalb von EDGE wird die Vereinbarung von Al Fahad Electrical Systems umgesetzt, einer auf integrierte Sicherheitssysteme und IT-Infrastruktur spezialisierten Konzerngesellschaft.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden SFC und EDGE bestehende Technologien von SFC, darunter die taktischen Brennstoffzellen SFC JENNY und SFC EMILY, EFOY-Hybridstromversorgungssysteme sowie Stromversorgungsplattformen des Typs SFC LAPS-R, weiterentwickeln und integrieren. Diese Lösungen werden speziell auf fortschrittliche Sicherheitsanwendungen zugeschnitten, darunter Anwendungen mit Hochenergielasern und Lasersystemen mit gerichteter Energie (Directed Energy).

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Die ersten Demonstrationssysteme befinden sich bereits in der Entwicklung. Darüber hinaus prüfen die Partner Möglichkeiten für die lokale Fertigung, Integration und Wartung sowie das Exportpotenzial innerhalb der Region.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Die Vereinigten Arabischen Emirate investieren gezielt und langfristig in technologische Souveränität und eine moderne Sicherheitsinfrastruktur. Die EDGE Group verfügt über umfassende Kenntnisse des lokalen Marktes und nachgewiesene Kompetenzen in der Systemintegration. Damit ist sie der ideale Partner für uns. Gemeinsam mit Al Fahad werden wir unsere Hybrid-Energieversorgungslösungen sowie die Stromversorgungsplattform für Directed-Energy-Systeme in den operativen Einsatz überführen. Die Proof-of-Concept-Projekte werden der erste entscheidende Schritt sein. Die lokale Integration, Wartung und Fertigung werden anschließend eine solide Grundlage schaffen, um unsere Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der gesamten Region auszubauen. Die sich vertiefende strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die zuletzt durch bilateralen Austausch auf höchster politischer Ebene weiter gestärkt wurde, gibt all dem zusätzliche Impulse.“

Yousuf Al Antali, CEO von Al Fahad Electrical Systems: „Eine zuverlässige und resiliente Stromversorgung ist ein zentraler Bestandteil der nationalen Sicherheit. Diese Vereinbarung verbindet die fortschrittlichen Brennstoffzellentechnologien von SFC Energy mit der Expertise von EDGE im Schutz kritischer Infrastrukturen und schafft so neue Fähigkeiten, die speziell für anspruchsvolle Einsatzumgebungen entwickelt wurden. Durch die Sicherstellung lokaler Integration, Validierung und Fertigung wollen wir die langfristige Sicherheit und Eigenständigkeit der VAE stärken.“

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Als Teil von EDGE vereint der Geschäftsbereich Homeland Security dynamische Unternehmen, die sich auf fortschrittliche Technologien in den Bereichen IT, Energieversorgung und kritische Sicherheitsinfrastrukturen konzentrieren. SFC ist ein weltweit tätiger Spezialist für die Produktion und den Vertrieb hybrider Energiesysteme und Brennstoffzellentechnologie.

Weitere Informationen zu den Clean Energy- und Clean Power Management-Lösungen von SFC Energy finden Sie unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur.

Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs- und Life Science-Industrie.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.

Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

www.sfc.com



SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



Über EDGE

Die im November 2019 gegründete EDGE aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist einer der weltweit führenden Konzerne im Bereich Spitzentechnologie. Sie wurde ins Leben gerufen, um agile, zukunftsweisende und disruptive Lösungen für den Verteidigungssektor und darüber hinaus zu entwickeln und als Katalysator für Wandel und Transformation zu fungieren. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, bahnbrechende Innovationen, Produkte und Dienstleistungen schneller und effizienter auf den Markt zu bringen, die VAE als weltweit führenden Knotenpunkt für Zukunftsbranchen zu positionieren und innerhalb der Branche klare Wege zu schaffen, auf denen die nächste Generation hochqualifizierter Talente sich entfalten kann.

Mit einem Schwerpunkt auf der Einführung von Technologien der Vierten Industriellen Revolution (4IR) treibt EDGE die Entwicklung souveräner Fähigkeiten voran – sowohl für den weltweiten Export als auch zur Wahrung der nationalen Sicherheit. Dabei arbeitet das Unternehmen mit Einsatzkräften an vorderster Front und internationalen Partnern zusammen und setzt fortschrittliche Technologien ein, darunter autonome Systeme, cyber-physische Systeme, moderne Antriebssysteme, Robotik und intelligente Materialien. EDGE verbindet Forschung und Entwicklung, Zukunftstechnologien, digitale Transformation und kommerzielle Marktinnovationen mit militärischen Fähigkeiten, um disruptive Lösungen zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind. Mit Hauptsitz in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, bündelt EDGE mehr als 35 Unternehmen in sieben Geschäftsbereichen: Plattformen und Systeme, Raketen und Waffen, fortschrittliche Sensorik, EDGE Commercial, sichere Nachrichtendienstsysteme, Technologien und Industrialisierung sowie innere Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter edgegroup.com



Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Pressestelle der EDGE Group

media@edgegroup.ae

+971 52 220 2930