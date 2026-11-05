EQS-News: SGL Carbon: Geschäftsentwicklung in Q3 2026 unterstützt Anhebung der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr

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SGL Carbon: Geschäftsentwicklung in Q3 2026 unterstützt Anhebung der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr



05.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Werbung SGL Carbon: Geschäftsentwicklung in Q3 2026 unterstützt Anhebung der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr

Starkes Q3 2026 mit Umsätzen auf Vorjahresniveau trotz Einstellung defizitärer Geschäftsbereiche Mitte 2025

Bereinigtes EBITDA nach neun Monaten 2026 fast wieder auf Vorjahresniveau

Bereinigte EBITDA-Marge steigt auf 17,9 % (9M 2025: 16,6 %)

Anhebung der Jahresprognose für das bereinigte EBITDA 2026

Wiesbaden, 5. November 2026. Der Konzernumsatz der SGL Carbon belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 594,8 Mio. € und lag damit 8,9 % unter dem Vorjahreswert von 652,9 Mio. €. Der Rückgang ist insbesondere auf die Beendigung nicht profitabler Geschäftsaktivitäten im Carbonfasergeschäft bis Mitte August des Vorjahres zurückzuführen. Betrachtet man den isolierten Konzernumsatz des 3. Quartals 2026, so lag dieser mit 200,6 Mio. € bereits wieder auf Vorjahresniveau (Q3 2025: 199,7 Mio. €).



Trotz des auf Neunmonatssicht niedrigeren Konzernumsatzes (-8,9 %) sinkt das bereinigte EBITDA (EBITDApre) unterproportional um 2,1 % auf 106,3 Mio. € (9M 2025: 108,6 Mio. €). Dies ist unter anderem auf ertragswirksame Ausgleichszahlungen in Höhe von 30,4 Mio. € aus der Anpassung bestehender Lieferverträge mit Halbleiterkunden sowie auf einen nachhaltig veränderten Produktmix in den Geschäftsbereichen Graphite Solutions und Fiber Composites zurückzuführen. Entsprechend verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge im Neunmonatsvergleich von 16,6 % auf 17,9 % in 9M 2026.



„Die Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2026, eine über unseren Erwartungen liegende Nachfrage nach unseren Produkten insbesondere im Halbleiter- und Nuklearbereich sowie die ersten finanziellen Erfolge aus der Implementierung unserer SGL Growth 2030 Strategie haben uns dazu veranlasst, die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 anzuheben“, sagt Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE.



Bei Abschreibungen von minus 37,1 Mio. € (9M 2025: minus 39,2 Mio. €) lag das bereinigte EBIT mit 69,2 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres (9M 2025: 69,4 Mio. €). Aufgrund deutlich geringerer Einmaleffekte und Sondereinflüsse im Vergleich zum Vorjahr von minus 3,1 Mio. € (9M 2025: minus 84,7 Mio. €) stieg das EBIT auf 66,1 Mio. € (9M 2025: minus 15,3 Mio. €). So konnte wieder ein positives Konzernergebnis von 31,3 Mio. € erzielt werden (9M 2025: minus 51,3 Mio. €). Das Vorjahr war durch Einmaleffekte resultierend aus der Umsetzung der



Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der Geschäftsbereich

Teilweise bedingt durch diese Kompensationszahlungen machen Umsätze mit den Halbleiterkunden rund 37,8 % des GS-Umsatzes aus (9M 2025: 36,5 %).

Sowohl die Umsatzentwicklung als auch der geänderte Produktmix der GS sowie die ertragswirksamen Kompensationszahlungen wirkten sich positiv auf das bereinigte EBITDA der GS in den ersten drei Quartalen 2026 aus. Im Periodenvergleich verbesserte sich das bereinigte EBITDA um 23,5



Aufgrund seiner Abhängigkeit von der Chemieindustrie als wichtigstes Kundensegment verzeichnete der Geschäftsbereich Process Technology (PT) einen Umsatzrückgang im Vergleich zur gleichen Vorjahresperiode von 27,7 % auf 74,0 Mio. € (9M 2025: 102,4 Mio. €). Gestiegene Energiepreise, hohe Arbeitskosten und regulatorische Auflagen veranlassen viele Chemieunternehmen Investitions- und Wartungsprojekte zu verschieben.

Vor allem der Ausfall von Großprojekten spiegelt sich in der Entwicklung des bereinigten EBITDA wider, das sich deutlich von 28,0 Mio. € auf 11,2 Mio. € reduzierte. Neben Volumeneffekten belasteten auch niedrigere Verkaufspreise das bereinigte EBITDA der PT. Die bereinigte EBITDA-Marge verminderte sich demzufolge auf 15,1



Der Umsatz des Geschäftsbereichs betrug nach neun Monaten 147,0 Mio. € und lag damit 63,5 Mio. € unterhalb des Vorjahreswertes von 210,5 Mio. €. Der Rückgang beruht insbesondere auf einem negativen Umsatzeffekt im Neunmonatsvergleich bedingt durch die Einstellung defizitärer Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Carbon Fibers Restrukturierung bis Mitte August 2025.

Die im Zuge der Restrukturierung des Carbonfasergeschäfts deutlich reduzierten Kosten, eine Veränderung des Produktmixes hin zu mehr individualisierten Kundenlösungen sowie ein höherer Ergebnisbeitrag des



Verschuldung, Eigenkapital und Free Cashflow

Die Bilanzstruktur der SGL Carbon bleibt auch zum 30. September 2026 solide. Die Nettofinanzschulden verminderten sich im Vergleich zum Jahresende 2025 von 98,9 Mio. € auf 78,5 Mio. €. Der Verschuldungsfaktor verbesserte sich auf 0,6 nach 0,7 zum Geschäfts-jahresende 2025.

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 41,0 % (31.12.2025: 39,2 %).

Der Free Cashflow betrug nach drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 38,0 Mio. € und lag damit deutlich über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 12,5 Mio. €.



Ausblick

Basierend auf der bisherigen Geschäftsentwicklung, insbesondere im 3. Quartal 2026, sowie der Erwartungen bis Ende des laufenden Geschäftsjahres haben wir am 6. Oktober 2026 die Umsatzerwartungen präzisiert und die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir einen Konzernumsatz am oberen Ende der gegebenen Spanne von 720 bis 770 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA (EBITDApre) zwischen 130 und 140 Mio. € (bisher 110 bis 130 Mio. €).



Basierend auf dem am 23. Oktober 2026 unterzeichneten Vertrag über den Verkauf unseres ehemaligen Carbon Fiber Standorts Moses Lake (USA) und des Erhalts der ersten Kaufpreistranche von 45 Mio. USD, haben wir ferner unsere Free Cashflow Prognose 2026 (bisher auf Vorjahresniveau) um den erhaltenen Kaufpreis angehoben.



Die Mittelfristplanung bis 2030 bleibt von der Aktualisierung der Prognose 2026 unberührt.



Weitere Details zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 können der



Kennzahlen 9-Monate 2026

in Mio. € 9M 2026 9M 2025 Veränderung Veränderung in % Konzernumsatz 594,8 652,9 -58,1 -8,9 % Graphite Solutions 358,3 325,7 32,6 10,0 % Process Technology 74,0 102,4 -28,4 -27,7 % Fiber Composites 147,0 210,5 -63,5 -30,2 % Corporate 15,5 14,3 1,2 8,4 % EBITDA bereinigt* 106,3 108,6 -2,3 -2,1 % Graphite Solutions 71,9 58,2 13,7 23,5 % Process Technology 11,2 28,0 -16,8 -60,0 % Fiber Composites 28,7 17,8 10,9 61,2 % Corporate -5,5 4,6 -10,1 -- EBITDA bereinigt-Marge (in %) 17,9 % 16,6 % +1,3 %-Punkte Konzernergebnis

(Anteilseigner des Mutterunternehmens) 31,3 -51,3 82,6 -- Free Cashflow 38,0 12,5 25,5 >100 % 30.09.2026 31.12.2025 Veränderung Veränderung in % Eigenkapitalquote (in %) 41,0 % 39,2 % 1,8 %-Punkte Nettofinanzschulden (in Mio. €) 78,5 98,9 -20,4 -20,6 % ROCE (EBITpre) (in %) 10,1 % 9,8 % 0,3 %-Punkte *EBITDA bereinigt: Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bereinigt um Einmaleffekte und Sondereinflüsse

Über SGL Carbon



Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes Unternehmen und zählt weltweit zu den führenden Anbietern in der Entwicklung und Herstellung kohlenstoffbasierter Lösungen. Ihre Materialien und Produkte aus



Mit rund 3.800 Mitarbeitenden an 27 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien erzielte SGL Carbon im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 850 Millionen Euro.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter

Eine Auswahl an Pressefotos zum Download finden Sie hier:

Wichtiger Hinweis:

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.



SGL Carbon SE

Claudia Kellert – Head of Investor Relations,

Communications and Corporate Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden



Telefon +49 611 6029-100

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Wiesbaden, 5. November 2026. Der Konzernumsatz der SGL Carbon belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 594,8 Mio. € und lag damit 8,9 % unter dem Vorjahreswert von 652,9 Mio. €. Der Rückgang ist insbesondere auf die Beendigung nicht profitabler Geschäftsaktivitäten im Carbonfasergeschäft bis Mitte August des Vorjahres zurückzuführen. Betrachtet man den isolierten Konzernumsatz des 3. Quartals 2026, so lag dieser mit 200,6 Mio. € bereits wieder auf Vorjahresniveau (Q3 2025: 199,7 Mio. €).Trotz des auf Neunmonatssicht niedrigeren Konzernumsatzes (-8,9 %) sinkt das bereinigte EBITDA (EBITDApre) unterproportional um 2,1 % auf 106,3 Mio. € (9M 2025: 108,6 Mio. €). Dies ist unter anderem auf ertragswirksame Ausgleichszahlungen in Höhe von 30,4 Mio. € aus der Anpassung bestehender Lieferverträge mit Halbleiterkunden sowie auf einen nachhaltig veränderten Produktmix in den Geschäftsbereichen Graphite Solutions und Fiber Composites zurückzuführen. Entsprechend verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge im Neunmonatsvergleich von 16,6 % auf 17,9 % in 9M 2026.„Die Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2026, eine über unseren Erwartungen liegende Nachfrage nach unseren Produkten insbesondere im Halbleiter- und Nuklearbereich sowie die ersten finanziellen Erfolge aus der Implementierung unserer SGL Growth 2030 Strategie haben uns dazu veranlasst, die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 anzuheben“, sagt Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE.Bei Abschreibungen von minus 37,1 Mio. € (9M 2025: minus 39,2 Mio. €) lag das bereinigte EBIT mit 69,2 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres (9M 2025: 69,4 Mio. €). Aufgrund deutlich geringerer Einmaleffekte und Sondereinflüsse im Vergleich zum Vorjahr von minus 3,1 Mio. € (9M 2025: minus 84,7 Mio. €) stieg das EBIT auf 66,1 Mio. € (9M 2025: minus 15,3 Mio. €). So konnte wieder ein positives Konzernergebnis von 31,3 Mio. € erzielt werden (9M 2025: minus 51,3 Mio. €). Das Vorjahr war durch Einmaleffekte resultierend aus der Umsetzung der Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers außerordentlich belastet.Der Geschäftsbereich Graphite Solutions (GS) verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatzanstieg im Vergleich zur Vorjahresperiode von 10,0 % auf 358,3 Mio. € (9M 2025: 325,7 Mio. €). Im Umsatz enthalten sind Kompensationszahlungen resultierend aus der Anpassung bestehender Verträge mit Halbleiterkunden in Höhe von 30,4 Mio. € (Q1: 7,7 Mio. € I Q2: 21,0 Mio. € und Q3 2026: 1,7 Mio. €). Die Zahlungen gleichen unter anderem vertraglich festgelegte Abnahmeverpflichtungen der Kunden gegenüber der GS aus.Teilweise bedingt durch diese Kompensationszahlungen machen Umsätze mit den Halbleiterkunden rund 37,8 % des GS-Umsatzes aus (9M 2025: 36,5 %). Hervorzuheben ist auch das GS-Marktsegment „Energie“, dessen Anteil im Neunmonatsvergleich von 14,2 auf 18,2 % angestiegen ist. Im Segment „Energie“ werden auch die Umsätze mit Kunden aus der Nuklearindustrie abgebildet, die sich im Q3 2026 aufgrund des Hochfahrens der Produktion erhöhten.Sowohl die Umsatzentwicklung als auch der geänderte Produktmix der GS sowie die ertragswirksamen Kompensationszahlungen wirkten sich positiv auf das bereinigte EBITDA der GS in den ersten drei Quartalen 2026 aus. Im Periodenvergleich verbesserte sich das bereinigte EBITDA um 23,5 % auf 71,9 Mio. € (9M 2025: 58,2 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge stieg im Neunmonatsvergleich entsprechend der dargestellten Entwicklungen auf 20,1 % (9M 2025: 17,9 %).Aufgrund seiner Abhängigkeit von der Chemieindustrie als wichtigstes Kundensegment verzeichnete der Geschäftsbereich Process Technology (PT) einen Umsatzrückgang im Vergleich zur gleichen Vorjahresperiode von 27,7 % auf 74,0 Mio. € (9M 2025: 102,4 Mio. €). Gestiegene Energiepreise, hohe Arbeitskosten und regulatorische Auflagen veranlassen viele Chemieunternehmen Investitions- und Wartungsprojekte zu verschieben.Vor allem der Ausfall von Großprojekten spiegelt sich in der Entwicklung des bereinigten EBITDA wider, das sich deutlich von 28,0 Mio. € auf 11,2 Mio. € reduzierte. Neben Volumeneffekten belasteten auch niedrigere Verkaufspreise das bereinigte EBITDA der PT. Die bereinigte EBITDA-Marge verminderte sich demzufolge auf 15,1 % (9M 2025: 27,3 %).Der Umsatz des Geschäftsbereichs Fiber Composites (FC) betrug nach neun Monaten 147,0 Mio. € und lag damit 63,5 Mio. € unterhalb des Vorjahreswertes von 210,5 Mio. €. Der Rückgang beruht insbesondere auf einem negativen Umsatzeffekt im Neunmonatsvergleich bedingt durch die Einstellung defizitärer Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Carbon Fibers Restrukturierung bis Mitte August 2025.Die im Zuge der Restrukturierung des Carbonfasergeschäfts deutlich reduzierten Kosten, eine Veränderung des Produktmixes hin zu mehr individualisierten Kundenlösungen sowie ein höherer Ergebnisbeitrag des Joint Ventures BSCCB von 10,9 Mio. € (9M 2025: 5,6 Mio. €), führten nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2026 zu einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA des Geschäftsbereichs FC auf 28,7 Mio. € (9M 2025: 17,8 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend von 8,5 % auf 19,5 %.Die Bilanzstruktur der SGL Carbon bleibt auch zum 30. September 2026 solide. Die Nettofinanzschulden verminderten sich im Vergleich zum Jahresende 2025 von 98,9 Mio. € auf 78,5 Mio. €. Der Verschuldungsfaktor verbesserte sich auf 0,6 nach 0,7 zum Geschäfts-jahresende 2025.Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 41,0 % (31.12.2025: 39,2 %).Der Free Cashflow betrug nach drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 38,0 Mio. € und lag damit deutlich über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 12,5 Mio. €.Basierend auf der bisherigen Geschäftsentwicklung, insbesondere im 3. Quartal 2026, sowie der Erwartungen bis Ende des laufenden Geschäftsjahres haben wir am 6. Oktober 2026 die Umsatzerwartungen präzisiert und die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir einen Konzernumsatz am oberen Ende der gegebenen Spanne von 720 bis 770 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA (EBITDApre) zwischen 130 und 140 Mio. € (bisher 110 bis 130 Mio. €).Basierend auf dem am 23. Oktober 2026 unterzeichneten Vertrag über den Verkauf unseres ehemaligen Carbon Fiber Standorts Moses Lake (USA) und des Erhalts der ersten Kaufpreistranche von 45 Mio. USD, haben wir ferner unsere Free Cashflow Prognose 2026 (bisher auf Vorjahresniveau) um den erhaltenen Kaufpreis angehoben.Die Mittelfristplanung bis 2030 bleibt von der Aktualisierung der Prognose 2026 unberührt.Weitere Details zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 können der Quartalsmitteilung auf unserer Internetseite entnommen werden.Kennzahlen 9-Monate 2026*EBITDA bereinigt: Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bereinigt um Einmaleffekte und SondereinflüsseDie SGL Carbon ist ein technologiebasiertes Unternehmen und zählt weltweit zu den führenden Anbietern in der Entwicklung und Herstellung kohlenstoffbasierter Lösungen. Ihre Materialien und Produkte aus Spezialgraphit Hochleistungsfasern und Verbundwerkstoffen bedienen anspruchsvollste Anwendungen in vielen Industrien, die die Trends der Zukunft bestimmen: Mobilität, Halbleitertechnik, LED, Energiegewinnung, Luft- und Raumfahrt sowie die Herstellung von Brennstoffzellen. Auch für die Chemiebranche, zahlreiche industrielle Anwendungen sowie zunehmend für die Verteidigungsindustrie entwickelt SGL Carbon zukunftsweisende und zuverlässige Lösungen.Mit rund 3.800 Mitarbeitenden an 27 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien erzielte SGL Carbon im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 850 Millionen Euro.Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden.Eine Auswahl an Pressefotos zum Download finden Sie hier: https://www.sglcarbon.com/newsroom/pressefotos/ Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.SGL Carbon SEClaudia Kellert – Head of Investor Relations,Communications and Corporate SustainabilitySöhnleinstraße 865201 WiesbadenTelefon +49 611 6029-100

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