DAX25.033 ±0,0%Est506.317 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 +0,8%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.068 +0,3%Euro1,1463 ±0,0%Öl79,62 +0,5%Gold4.149 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, VW, D-Wave, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
HORNBACH-Aktie höher: Baumarktkonzern steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn HORNBACH-Aktie höher: Baumarktkonzern steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn
Großer Verfallstag: DAX wechselhaft - 25.000-Punkte-Marke bleibt umkämpft Großer Verfallstag: DAX wechselhaft - 25.000-Punkte-Marke bleibt umkämpft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-News: Shelly Group aktualisiert Einladung und Unterlagen zur Ordentlichen Hauptversammlung

19.06.26 15:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shelly
60,30 EUR -0,20 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Shelly Group aktualisiert Einladung und Unterlagen zur Ordentlichen Hauptversammlung

19.06.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Shelly Group aktualisiert Einladung und Unterlagen zur Ordentlichen Hauptversammlung

Sofia / München, 19. Juni 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat die Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung aktualisiert, die für den 29. Juni 2026 um 14.00 Uhr MESZ / 15.00 Uhr OESZ in Sofia, Bulgarien, einberufen wurde. Auf Grundlage eines am 18. Juni eingegangenen Antrags eines Aktionärs, der mehr als 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält, wurde ein weiterer Tagesordnungspunkt (Punkt 20) in die Tagesordnung aufgenommen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.shelly.com/en/general-meetings?year=2026.

Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.

Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 89 125 09 0331
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de


19.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail: investors@shelly.com
Internet: www.corporate.shelly.com
ISIN: BG1100003166
WKN: A2DGX9
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2350204

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2350204  19.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Shelly

DatumMeistgelesen